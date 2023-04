La stagione balneare 2023 nelle Marche avrà inizio sabato 29 aprile Il presidente Acquaroli: "La qualità delle acque della nostra regione ha una valutazione eccellente nella maggioranza dei casi"

La stagione balneare del 2023 sarà avviata il 29 aprile e terminerà il 17 settembre per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali; per l’acqua fluviale la stagione inizierà il 24 giugno e si concluderà il 3 settembre: lo stabilisce una delibera di Giunta, su indicazione dell’assessore all’Ambiente Stefano Aguzzi, che definisce le azioni di competenza regionale per gli adempimenti sulla gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e l’attività di tutela dei bagnanti.