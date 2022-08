Forza Italia promuove un tavolo tecnico sul tema della disabilità In programma lunedì 22 agosto alle ore 21.00 presso l'Auditorium S. Rocco di Senigallia

Prosegue il minuzioso e analitico lavoro del Dipartimento regionale Politiche Sociali di FI nelle Marche: questa volta l’attenzione si sposta su una tematica diversa, quella della disabilità. Dopo i tavoli tecnici sui disagi giovanili, svoltisi nei giorni scorsi nel fermano e nell’ascolano, lunedì 22 agosto 2022, alle ore 21:00, presso l’Auditorium S. Rocco di Piazza Garibaldi a Senigallia, si terrà l’iniziativa sul tema “Pedagogia Musicale Speciale, Servizi Socio-Sanitari e Disabilità: nell’Anconetano si fa il punto con Forza Italia”. Nel tavolo di lavoro in programma prestigiosi tecnici ed esperti: la Prof.ssa Anna Maria FERRONE, ex docente al Conservatorio Rossini di Pesaro e responsabile del Dipartimento Politiche Sociali Forza Italia della Provincia di Ancona presenterà una relazione dal titolo “Pedagogia Musicale Speciale. Dislessia: un progetto, una realtà”, mentre il Prof. Franco De Felice, Presidente AssCoop Marche interverrà su “I servizi Socio-Sanitari nelle Marche”. Al termine dei due contributi, la Prof.ssa Ferrone e il Prof. De Felice concluderanno attraverso un intervento sinergico per fare il punto su “Disabilità tra cura e terapia”.

Secondo gli ultimi dati, sono oltre 7000 gli alunni disabili nella regione Marche. “Si tratta di numeri considerevoli – ha sostenuto la dott.ssa Alessandra Di Emidio, responsabile regionale Dipartimento Politiche Sociali Forza Italia – che non possono e non devono essere trascurati. La scuola fa la sua parte: riesce ad accogliere questi ragazzi nella prima fase della loro vita, in seguito la famiglia deve farsi carico interamente della situazione. Ciò su cui occorre porre l’attenzione è il periodo in cui i famigliari del disabile iniziano ad invecchiare e non hanno più forza per assistere i figli che si trovano in condizioni di disabilità. Più grave ancora risulta essere la fase in cui i genitori vengono a mancare: è necessario dare risposte concrete e immediate a tante persone che si trovano in condizioni di disabilità e per giunta privi di famigliari che possano assisterli. Ritengo che per far fronte a queste criticità si debba pensare, in tempi rapidi, a strutture permanenti di accoglienza dedicate ai disabili, che si trovano soli a seguito della morte dei genitori. Non solo – ha proseguito la Di Emidio – occorre nel contempo riconsiderare gli assegni di invalidità per i soggetti disabili: molte famiglie oggi si trovano a fare i conti con la disabilità, alla quale, in molte circostanze, segue la condizione di difficoltà economica a seguito delle numerose cure e terapie necessarie al sostentamento e all’accudimento”.

L’evento è il terzo di una serie di appuntamenti realizzati allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e la politica ai problemi più urgenti del territorio nell’ambito delle politiche sociali, ma anche a produrre soluzioni concrete a problemi che riguardano una parte della società sempre più estesa. “Quello che ho in animo – ha infine concluso la dott.ssa Di Emidio – è realizzare, attraverso questi tavoli di lavoro che si stiamo portando in tutta la regione, una politica del buon senso che si avvalga del contributo scientifico e analitico dei tecnici e degli esperti, i quali dovranno, a loro volta, porsi in dialogo con la politica alla ricerca di soluzioni concrete a problemi reali”.

Sono numerose le rappresentanze politiche previste per questo appuntamento: dal Sen. Francesco Battistoni, Coordinatore Forza Italia Marche a On. Catia Polidori, Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e Presidente nazionale Azzurro Donna, da Gianluca Pasqui, Vicepresidente del Consiglio Regione Marche a Stefano Aguzzi, Assessore Regione Marche da Jessica Marcozzi, Consigliere Regione Marche e Capogruppo FI Marche da Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia a Gianluigi Tombolini, Commissario Provinciale Forza Italia e ad Alessandra Di Emidio, Responsabile regionale Dipartimento Politiche Sociali Forza Italia Marche. Modera l’incontro Anna Maria Bernardini, Capo Gruppo Consiliare Forza Italia del Comune di Senigallia.

da: Dipartimento Politiche Sociali FI MARCHE