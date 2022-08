Calcio: ecco il girone della Vigor Senigallia Prima giornata col Cynthia

Comunicati nel pomeriggio di venerdì 19 agosto i gironi di serie D che dopo 18 anni vedranno impegnata la Vigor Senigallia.



Vigor in un gruppo con Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Queste tutte le avversarie: Montegiorgio, Fano, Porto d’Ascoli, Sambenedettese, Tolentino per le Marche; Pineto, Chieti, Vastese, Avezzano, San Nicolò Notaresco per l’Abruzzo; Florida, Roma City, Cynthia e Trastevere per il Lazio, Vastogirardi e Termoli per il Molise, Matese per la Campania.

Nella prima giornata, a Genzano, Cynthia-Vigor Senigallia, domenica 4 settembre alle 15.

Domenica 21 invece alle 18 c’è il debutto in Coppa Italia contro il Fano, al Mancini.