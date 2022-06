Ecco l’idea per le tue prossime vacanze estive: la Calabria Da visitare Reggio Calabria, Tropea, Pizzo Calabro, Crotone e Capo Rizzuto

94 Letture Fuori dalle Mura

La Calabria è una delle regioni italiane più ricche di cultura, spiagge e spunti gastronomici. Ma questo non basta alla terra calabra per essere annoverata tra quelle più visitate dai turisti che scelgono di restare o venire in Italia per le loro vacanze.

Se da un lato la cosa dovrebbe essere di stimolo per incentivare un maggiore afflusso attraverso la promozione del territorio, dall’altra tutto ciò è è ottimo per chi è vuole una vacanza tranquilla, senza il caos dei centri nevralgici del turismo. Ma assenza di caos non significa noia e la Calabria ne è una dimostrazione.

Ecco qualche idea di posti da visitare durante le tue prossime vacanze in Calabria, un viaggio in cui potrai scoprire alcune delle bellezze del sud Italia.

Reggio Calabria

Iniziamo dal “fondo”, ovvero la zona più a sud della Calabria, Reggio Calabria, oltre ad essere un buon punto di arrivo, grazie al suo aeroporto, offre dal suo bel lungomare splendide vedute sullo stretto di Messina, accanto a meravigliose spiagge, musei e parchi. Tra i musei, citiamo quello della Magna Grecia, che tra i suoi tesori conserva i Bronzi di Riace. Si tratta delle famose statue del V secolo A.C. di due realistici guerrieri greci, che furono recuperate nel mar Ionio nel 1972.

Tropea

Ma gli ambienti marini più belli della Calabria, sono probabilmente quelli di Tropea: bellissime scogliere, spiagge impagabili, un panorama reso unico dal Monastero di Santa Maria dell’Isola. La cittadina è tra le più frequentate dai bagnanti che scelgono la Calabria, e tra gli amanti dei prodotti tipici: come non citare, e come non recarsi proprio qui ad assaggiare la Cipolla di Tropea.

Pizzo Calabro

Accanto a Tropea, non può mancare una citazione (e non può mancare una visita) per il mare cristallino di Pizzo Calabro. E dopo una giornata in spiaggia, sarà un piacere visitare la parte storica della cittadina, con il Castello Aragonese, il Duomo di San Giorgio, la Fontana di Garibaldi, la Chiesa di Piedigrotta

Crotone

Arriviamo a Crotone, affacciata sul mar Ionio, che accanto alla visita del bel centro storico, ci dà la possibilità di visitare il Castello di Carlo V, fortezza medievale che si staglia nella parte antica della città. Mentre se ci spostiamo verso sud, fuori città, passando oltre Capo Rizzuto, nella località Le Castella troviamo l’iconico Castello Aragonese, uno dei più noti del sud Italia, tra i simboli della Calabria.