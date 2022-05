Brunori Sas scrive, canta e suona. E fa tutto bene. Lo ha dimostrato anche ad Ancona Il concerto di mercoledì 4 maggio al Palaprometeo raccontato da Simone Luchetti con le sue parole e le sue fotografie

Dopo alcuni rinvii causa pandemia parte da Ancona il tour 2022 di Brunori Sas che segue l’uscita di “Cheap!”, ultimo lavoro contenente cinque nuove canzoni, definito l’appendice, il “fratellino storto” del precedente “Cip!”

Palaprometeo quasi al completo, con brani tratti da “Cheap!” e look radical chic, Dario, come lo chiamano i fans, apre il concerto in perfetto orario nonostante lunghe file agli ingressi per il controllo mascherine su cui il servizio d’ordine vigila scrupolosamente.

Brunori Sas scrive, canta e suona. E fa tutto bene.

“Un divertissement nato dalla voglia di realizzare qualcosa di leggero visti i tempi gravi” – dice Brunori Sas sul suo feed Instagram. Cinque pezzi nuovi che parlano di globalizzazione, maschilismo, politica, borghesia e cantautorato con una retorica sdrammatizzante che tuttavia non distoglie il focus dai risvolti sociali ed umani dei temi trattati. Non è arcaica né pesante e nemmeno rompe troppo le scatole ma centra il bersaglio e lascia il segno…