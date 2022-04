Marchestorie, al via l’avviso riservato ai Comuni e nuclei storici delle Marche E' possibile partecipare al progetto su racconti e tradizioni dei borghi: a settembre 2022 la seconda edizione del festival

Il festival dei Borghi Marchestorie si rimette in cammino per la seconda edizione: la Regione ha emanato l’avviso di manifestazione di interesse riservato ai Comuni delle Marche fino a 5.000 abitanti e ai nuclei storici di particolare rilievo per partecipare al progetto realizzando un evento di spettacolo che interpreti una storia sulla propria identità storica o contemporanea.