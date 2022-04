“Più di 100.000 euro per affidare la strategia di comunicazione social del Comune” Dario Romano, Capogruppo PD Senigallia: "Era davvero necessario? E l'avviso pubblico quali competenze valorizza?"

Con una pubblicazione apparsa sul sito del Comune pochi giorni fa, si è appreso che l’Amministrazione Olivetti, probabilmente a causa degli scivoloni comunicativi in questi primi 18 mesi di mandato, ha deciso di affidare il servizio di progettazione e realizzazione di una strategia di comunicazione social per le attività del Comune.

Il tutto sulla falsariga di quanto effettuato dalla Regione Marche a inizio mandato, quindi nulla di nuovo dalla destra regionale a quella locale. Il valore stimato dell’appalto? Partendo dal fatto che le competenze si pagano, per un servizio simile, se ci si vuole dotare di persone capaci e aziende con esperienza, si potrebbe pensare a decine di migliaia di euro. Beh, la cifra preventivata, invece, è addirittura di 122.000 euro IVA compresa per 3 anni.

Una somma superiore a quanto costerebbe un addetto stampa interno al Comune stesso e con professionalità certificate da esperienza, competenza e titoli. Inoltre un addetto interno potrebbe sia occuparsi sia dei social che dei comunicati stampa, attività quest’ultima che invece non sembrerebbe ricompresa nell’appalto e quindi andrebbe comunque in carico all’Ente. L’ennesimo segnale quindi che questa amministrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, recapita alla cittadinanza senigalliese.

Andando però nel merito dell’avviso pubblico, siamo andati a leggere con attenzione i requisiti di professionalità che dovrebbero possedere le aziende per partecipare alla manifestazione di interesse. Ci soffermiamo solo su due di queste:

–“Di avere, nel triennio 2019-2020-2021, svolto con buon esito e senza contestazioni servizio/i relativo/i alla realizzazione di progetti di comunicazione sui social per enti pubblici e/o privati per un importo complessivo almeno pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila)”; come si può leggere facilmente dal testo, non c’è differenza tra ente pubblico e ente privato. Inoltre non vi è una distinzione o una specificazione di attività nel campo della comunicazione social per enti pubblici, quando in realtà è chiaro che parlare di sanità o di rifiuti non è la stessa cosa che pubblicizzare il Summer Jamboree o gli eventi alla Rotonda.

La seconda caratteristica, però, fa ancora più riflettere:

–“Presenza nell’organico dell’operatore economico partecipante di almeno un operatore che sia in possesso del diploma o laurea in design”; per quale motivo una azienda che ha in organico un diplomato/laureato in design sarebbe più meritevole di una che non ce l’ha? Il diplomato/laureato dovrebbe essere un dipendente? Un collaboratore a partita iva? Perché non prendere in considerazione allora un laureato in comunicazione o un social media manager? Su questo punto facciamo davvero fatica a capire, diversi operatori economici del settore che vogliono partecipare potrebbero sollevare il tema e aprire la strada a ricorsi amministrativi.

Nel frattempo, il 18 aprile si inaugura il T-Red in via Mercantini. Ovviamente è stato fatto tutto per la sicurezza, non perché a bilancio sono stati inseriti milioni di euro per le multe. Per la Complanare, invece, siccome i proventi delle multe andrebbero alle Autostrade, si è bloccato tutto. Lì, ovviamente, il discorso sulla sicurezza non vale. Comunque sia ce lo comunicheranno per bene, dopo la chiusura del bando.