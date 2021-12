Successo per il Grand Prix regionale di scherma al Palasport di Senigallia Un'ottantina i giovani atleti che hanno partecipato alle gare nella giornata di mercoledì 8 dicembre

105 Letture Sport

Erano circa ottanta piccoli atleti provenienti da tutta la regione, che hanno calcato le pedane del Palasport di Senigallia lo scorso 8 dicembre in occasione della prima prova del Gran Prix Fioretto di Plastica e Prime Lame di Fioretto e Spada Maschile e Femminile.

Le gare si sono svolte in contemporanea su sei pedane allestite all’interno del Palazzetto di via Capanna, trasformato per l’occasione in Sala d’Arme.

Nella Categoria D (2010-2011) 1° Aurora Beccerica – Club Scherma Macerata, 2° Dorotea Nikolaev – Club Scherma Macerata, 3° Elisa Fioretti – Club Scherma Jesi ed Edoardo Cavallera Adriatica Scherma Asd.

Categoria E (2008-2009) 1° Ludovica Pettinari – Club Scherma Macerata, Matilde Spadari – Club Scherma Macerata, Victoria Pantanetti Gonzales e Anna Tridici – Adriatica Scherma.

Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, in tutte le altre categorie i partecipanti sono risultati pari merito.

All’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia, e dal Comitato regionale Federazione Italiana Scherma, hanno partecipato un copioso numero di arbitri federali, maestri, istruttori e dirigenti di tutte le società schermistiche regionali. Uno sforzo organizzativo notevole, riuscito grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, il Comitato Marche FIS, la BCC di Fano sponsor del Club senigalliese e il Direttivo della Società, per incentivare, anche a livello locale, la conoscenza e la diffusione di questa splendida disciplina che tante soddisfazioni ha regalato all’Italia sportiva nel mondo.