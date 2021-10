Incontro tra Presidente Bello e Professoressa Berardi, Ordinario di Oncologia alla Univpm Scambio di opinioni e di idee per "costruire progetti e guardare al futuro"

La mattina di lunedì 11 ottobre, breve scambio di opinioni e di idee tra il Presidente del Consiglio di Senigallia e Vice Presidente vicario AICCRE Marche, Dott. Massimo Bello, e la Professoressa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche, Direttore della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliera universitaria (Ospedali Riuniti di Ancona) e Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia, per “costruire progetti – hanno detto il Presidente Bello e la Professoressa Berardi – e guardare al futuro”.

“L’incontro di oggi con la Prof. Berardi – ha aggiunto il Presidente del Consiglio – è stata anche l’occasione per ringraziarLa, a nome di tutto il Consiglio, dell’impegno da lei e dai suoi collaboratori profuso quotidianamente a favore dei pazienti. Questa mattina abbiamo condiviso l’importanza di progetti, che possono realizzarsi per implementare prevenzione e innovazione. Il Consiglio Comunale, quale massima istituzione elettiva del territorio, è sempre a fianco di quanti dedicano energia e lavoro per migliorare ed implementare i servizi a favore della comunità.”

“L’attenzione delle istituzioni, qual è appunto il Consiglio Comunale, a ciò che accade intorno e all’interno della propria comunità è una buona pratica da ripetersi sempre e ovunque. Sono convinta che sia fondamentale creare anche un network per rendere Senigallia sempre più protagonista, con progetti sulla salute, che aiutino a sensibilizzare i cittadini e le stesse istituzioni su prevenzione e innovazione.”