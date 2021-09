Al Circolo ARCI del Vallone un dibattito sulle terapie per la Covid-19 La manifestazione, organizzata dall'Associazione Novum, si terrà sabato 2 ottobre alle ore 16:00

L’Associazione di promozione sociale NOVUM per sabato 2 ottobre 2021 alle ore 16:00 ha organizzato una manifestazione per informare i cittadini del punto a cui sono giunte le terapie per la Covid – 19 e l’attuale situazione.



La manifestazione gratuita si terrà sotto la tensostruttura presente nella piazza antistante al Circolo ARCI di Vallone in via Borgo Panni, 19 a Senigallia (AN).

Per lo svolgimento della manifestazione abbiamo invitato a portare il loro contributo attraverso una relazione:

– il Coordinatore e i medici dell’USCA della nostra zona; (che in data 18 settembre tramite e-mail hanno declinato l’invito motivandolo – Ne daremo lettura durante l ‘incontro)

– il Dr. Maurizio Marchionni Medico di Medicina Generale di Senigallia;

– il Dr. Stefano Quadri Medico Infettivologo dell’Associazione IppocrateOrg;

– il Dr. Enzo D’Addesa Medico dell’Emergenza sul Territorio dell’Area Vasta 2;

– il Dr. Claudio Piersimoni Microbiologo dell’A.P.S. NOVUM

Moderatore dell’Incontro – Sandro Galli (giornalista)

Abbiamo inoltre invitato:

– il Dott. Acquaroli Francesco Presidente della Regione Marche;

– il Prof. Filippo Saltamartini Assessore alla Sanità della Regione Marche;

– il Presidente, il Vice-Presidente e i Consiglieri della Commissione Sanità della Regione Marche;

– il Dott. Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia;

– la Giunta e i Consiglieri Comunali del Comune di Senigallia.