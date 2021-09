Concluse le attività estive del Centro di aggregazione Le Rondini di Senigallia Con l'inizio della scuola riprende anche l'aiuto allo studio e altre iniziative per il nuovo anno dedicate a ragazzi e ragazze

Sono appena concluse le attività estive del Centro di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti Le Rondini, una bella stagione all’aria aperta grazie alla parrocchia della Pace che ci ha messo a disposizione campi da gioco e tavoli per lo studio.



I compiti delle vacanze sono stati eseguiti, oltre che con la presenza costante dei nostri soci volontari, anche da tanti giovani e giovanissime studentesse, inoltre le ragazze del Corpo europeo di solidarietà, provenienti dall’Estonia, Spagna, Francia e Germania hanno organizzato giochi e laboratori artistici.

E’ stato bello anche andare al mare tutte le settimane, per la gentile concessione dei bagni del Fratino, gestiti dalla cooperativa Vivere Verde.

Tante belle e interessanti iniziative, come andare al labirinto di Mais, a cavallo, per parchi e al fiume grazie alle iniziative messe in campo dalla cooperativa sociale Coos Marche del progetto “Intrecci educativi”.

Insomma un’estate stupenda e vivace, che ha rallegrato più di trenta minori, che hanno goduto del contatto con la natura e di tanta attività sportiva rigenerante.

Mercoledì 15 settembre si ricomincia con l’aiuto allo studio e con altre iniziative per il nuovo anno scolastico, e, vista la richiesta di aiuto di altre famiglie del territorio, sarebbe auspicabile la presenza di nuovi volontari.

Per chi fosse interessato può contattarci al numero 348.5569535 o e-mail lerondinisenigallia@gmail.com