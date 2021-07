Rischio idrogeologico, contributi per i Comuni marchigiani In arrivo 4 milioni e mezzo

La Regione Marche ha approvato un bando pubblico a sportello per l’assegnazione di circa 4,5 milioni di euro di contributi ai Comuni marchigiani per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.