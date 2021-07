Il Rotary Club Senigallia saluta l’ingresso dei nuovi soci. Il presidente ha accolto nel Club il dott. Daniele Carbini – Funzionario ecologista e agroalimentarista, la Sig.ra Renate Frisch Albert – Ex dirigente in pensione e il Sig. Luigi Gambelli, Imprenditore nel settore nautico.

128 Letture Associazioni

Nel corso di una breve cerimonia, alla presenza del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, del Vicesindaco di Trecastelli Alessandro Pellegrini e dell’Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo – Marche – Molise e Umbria) Gianna Prapotnich, tre nuovi soci sono entrati a far parte del Rotary Club Senigallia.



Salutando gli intervenuti, il presidente Mario Massacesi ha spiegato che l’ingresso nel Sodalizio dei nuovi rotariani sarebbe dovuto avvenire durante il precedente anno sociale presieduto da Rossana Berardi ma poi, considerato il blackout dovuto alla pandemia, si è preferito attendere la possibilità di organizzare una cerimonia in presenza.

Dopo aver sottolineato che i nuovi membri si aggiungono al milione e duecentomila rotariani che, da oltre un secolo, offrono in tutto il mondo competenze e impegno al servizio delle comunità, al termine di una breve presentazione che ne ha evidenziato note biografiche e professionali, il presidente ha accolto nel Club il dott. Daniele Carbini – Funzionario ecologista e agroalimentarista presso la Regione Marche, la Sig.ra Renate Frisch Albert – Ex dirigente di industria chimica in pensione e il Sig. Luigi Gambelli – Imprenditore nel settore nautico.

Sono inoltre entrati a far parte del Rotary di Senigallia, provenienti da altri club e già membri del Sodalizio, il dott. Francesco De Francesco – Dirigente Medico Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della mano presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, il dott. Roberto Giordani – Direttore Servizio Sanità Animale Area Vasta 2 e il dott. Gian Piero Perna – Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia, Emodinamica e UTIC e del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Mediche e Chirurgiche presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.

Due nuovi ingressi anche per l’Interact di Senigallia dove, accolte dal presidente Leonardo Tamburi, sono entrate a far parte di questo club di servizio dedicato ai giovani dai 12 ai 18 anni Serena Giambartolomei e Sofia Mauro. L’universo Interact è una rete giovanile globale che conta quasi 250.000 ragazzi, distribuiti in 120 nazioni, il cui scopo è servire in amicizia.

www.rotaryclubsenigallia.it