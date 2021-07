Ancora presentazioni di libri alla libreria Iobook di Senigallia Appuntamenti raddoppiati in questa settimana

111 Letture Cultura e Spettacoli

Questa settimana gli eventi della Libreria Iobook di Senigallia raddoppiano!



Giovedì 1 luglio alle 21.30 Angelo Canaletti presenterà “La buona notte” (edito da Robin) presso il Palazzetto Baviera di Senigallia; dialogherà con l’autore Antonio Maddamma, poeta e scrittore.

“L’incontro con l’incalzante Alzheimer del padre diviene, per un killer professionista, un filtro ottico ed emotivo attraverso cui scandagliare il presente ma anche il passato: quello dell’attivismo irruento di fine anni Settanta, della violenza omicida e sistematica della maturità e del disfacimento morale della società. Fra incontri pericolosi, un amore tossico e il lento deterioramento del vecchio, il mondo circostante inizia pian piano a diventare stretto per il protagonista. In lui nasce un desiderio di fuga, un bisogno di andare a Nord”.

Sabato 3 luglio alle 21.15 Leonardo Badioli presenterà “Dietr al Dom’” (pubblicato da Iobook Liberilibri) presso la Rocca Roveresca; saranno presenti Laura Nigro e Roberto Chiostergi con, rispettivamente, letture in dialetto e repertorio musicale.

“Dietr al Dom’ è un vecchio quartiere di Senigallia che non è ancora riuscito a ricavarsi un nome.

La sua lingua è un lascito spurio da generazioni che altro non hanno segnato se non la loro marginalità, luminosa nel buio e addormentata nella luce.

Leonardo Badioli la richiama in vita poeticamente in quel particolare dialetto che il luogo gli ha consegnato, aspro, sapido, secco, e tenero soltanto nelle pause; Luciano Bitittelli compie un’operazione parallela trasmutando le immagini in dialetti figurativi.

Insieme svolgono non una storia lineare, ma la trama quotidiana sulla quale la vicenda umana è riuscita per molti anni, e riesce ancora, a germinare a dispetto di tutto.

I Quaderni della Fiera dedicano a questa evocazione la loro prima uscita.

Non libri, ma esercizi di immagine e di penna sui quali si innestano i nostri apprendimenti attorno alla memoria di un antico fulgore: quello della Fiera Franca”.

Entrambe le presentazioni si collocano all’interno della rassegna “Le Marche tra le Righe” della Libreria Iobook di Senigallia, un ciclo di incontri e appuntamenti dedicati agli autori e alla letteratura marchigiana.

L’ingresso è libero; le normative anti-Covid prevedono un numero di posti limitato, pertanto si consiglia la prenotazione presso la Libreria Iobook chiamando lo 071 7928887, scrivendo a ordiniiobook@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 353 4283415.