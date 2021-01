Marzocca piange padre Giulio Pagotto, ex parroco della frazione l religioso fu in servizio nella chiesa di Marzocca dal 1993 al 1999.

142 Letture Cronaca

Marzocca piange padre Giulio Pagotto, ex parroco della frazione. Il religioso fu in servizio nella chiesa di Marzocca dal 1993 al 1999. Si è spento a 90 anni in Veneto.



La notizia della sua scomparsa è apparsa sulla pagina facebook Facebook del Santuario della Madonna del perpetuo soccorso di Bussolengo:”Ieri, in tarda serata, è venuto a mancare il caro P. Giulio Pagotto, redentorista, classe 1930. Da qualche anno viveva presso la Casa del Clero a Negrar” Tante le persone della frazione senigalliese che, appena appresa la notizia, lo hanno ricordato con immutata stima ed affetto.