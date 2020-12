Conto alla rovescia per il debutto al PalaPanzini della Pallacanestro Senigallia Alle 17.00 di domenica 6 dicembre la compagine senigalliese affronterà i veneti del Mestre

Prima casalinga per la Pallacanestro Senigallia: domenica 6 dicembre i biancorossi ospiteranno in un PalaPanzini ancora senza tifosi il Mestre nella seconda giornata del girone C1 di serie B. Palla a due alle ore 17.

In attesa dell’esito dei tamponi effettuati nella mattina di sabato 5 dicembre, la Goldengas riabbraccia Gurini, assente nelle ultime uscite, compresa la trasferta di Cividale del Friuli. Sarà un match difficile, contro un avversario dal passato glorioso: per la banda Paolini un test da non sbagliare.

“Dovremmo avere il roster al completo, con Gurini finalmente disponibile. Mestre ha un gioco abbastanza fluido in attacco, dobbiamo essere bravi a mettere un po’ di sabbia nel loro ingranaggio e cercare di rallentare il più possibile la loro onda d’assalto. In più dovremmo cercare di avere una costanza in fase offensiva per tutto il match, perché gli up and down come sabato scorso non vanno mai bene. Questi sono i due obiettivi principali, sperando di poter giocare con la stessa grinta e intensità che abbiamo messo nell’esordio a Cividale”.