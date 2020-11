Factory APS avvia il progetto “ZeroZero+60. Per una terza età digitale” Avvicinamento dei cittadini della terza età al modo dell'informatica

108 Letture Associazioni

Nell’ambito delle attività realizzate da Arci Marche all’interno dell’iniziativa R.I.E.S.CO. Marche – Reti Inclusive E Solidali per la COmunità, finanziata dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per contrastare gli effetti di esclusione sociale, precarizzazione e marginalizzazione acuiti dall’emergenza sanitaria, l’associazione di promozione sociale Factory APS, insieme al comitatoArci di Senigallia, ha avviato il progetto ZeroZero +60. Per una terza età digitale!

L’obiettivo è quello di avvicinare gli over 60 al mondo della digitalizzazione. Un tema, questo, che riteniamo oggi più che mai importante. Il progetto intende in questo modo contrastare situazioni di isolamento e supportare l’inclusione sociale di cittadini appartenenti alla terza età.

Verranno avviate attività di formazione singola o a gruppi (anche in base alle vigenti disposizioni ministeriali) di avvicinamento in modo pratico all’informatica, per imparare a fare videochiamate, utilizzare programmi di messaggistica, ottenere l’identità digitale (Spid), fare acquisti on line e prenotare servizi on line.

Per prenotarsi o avere informazioni basta scriverci all’indirizzo email scriviafactory@gmail.com.

da Factory ZeroZero APS