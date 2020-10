Senigallia protagonista del progetto “Opera tua” Dal 1 novembre si può votare per consentire il restauro del “Camerino della Vittoria” di Palazzetto Baviera

Senigallia e il Palazzetto Baviera protagonisti del progetto “Opera tua”, nato per riscoprire e valorizzare i tesori artistici del nostro Paese: dal 1° al 30 novembre tutte le persone potranno votare con un semplice clic per restaurare uno degli straordinari soffitti a stucco che l’artista Federico Brandani ha realizzato negli anni compresi tra il 1560 e il 1565.



L’iniziativa, promossa da Coop Alleanza 3.0, mette in “competizione” ogni mese due opere d’arte di una regione italiana e quella che otterrà il numero maggiore di voti sarà restaurata per tornare al suo originario splendore.

Sono le Marche la regione per cui sarà possibile votare nel mese di novembre e la competizione sarà tra Senigallia e Macerata.

Sarà sufficiente collegarsi al sito https://www.coopalleanza3-0. it/1-per-tutti-4-per-te/ votazioni-opere/ e cliccare “VOTA” sotto l’immagine in cui compare la seguente frase : Opera a stucco, Camerino della Vittoria (1560/1565), Comune di Senigallia – Palazzetto Baviera Senigallia, Ancona. Chiunque può votare anche per più volte e non è richiesta alcuna registrazione.

Il costo dell’intervento che finanzierà Coop se l’opera di Senigallia risulterà la più votata sarà di € 7.895,85: il voto di ciascuna persona consentirà quindi di proseguire nell’importante lavoro di recupero dell’intero ciclo decorativo delle prestigiose sei sale a stucco del Palazzetto Baviera.