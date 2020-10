“I diritti non possono aspettare il menefreghismo della politica” Manifestazione ad Ancona e Pesaro del Comitato Marche Pride

117 Letture Cultura e Spettacoli

Il Comitato Marche Pride con il sostegno di altre associazioni che si occupano di diritti umani, sindacati e singoli cittadini è sceso in piazza sia ad Ancona che a Pesaro per la manifestazione “Dalla Parte Dei Diritti”, tenutasi in contemporanea in numerose altre città italiane lo scorso sabato 17 ottobre, nel rispetto delle norme antiCovid.