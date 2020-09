“Votare non perché di centrosinistra, ma perché buon sindaco e presidente” L'appello a Senigallia di Fassino per Volpini e Mangialardi

Non è per la continuità con le amministrazioni precedenti che bisogna votare Fabrizio Volpini Sindaco di Senigallia e Maurizio Mangialardi Presidente della Regione Marche, ma “per il salto di qualità che solo una classe dirigente preparata, competente e con una visione può fare.”

A dirlo ieri pomeriggio in piazza Roma Piero Fassino del Partito Democratico venuto in città per sostenere i due candidati di centrosinistra in Comune e in Regione.



“Non è che se governiamo noi va tutto bene, ha precisato Fassino, ma se confronto la Regione Marche con altre regioni la differenza la vedo e rivendico con orgoglio quello che è stato fatto qui.”

A meno di 48 ore dalla fine della campagna elettorale Piero Fassino fa un appello al voto per Volpini e Mangialardi. Bisogna votarli non perché rappresentano il centrosinistra ma “per un buon Sindaco e un buon Presidente””, entrambi secondo Fassino hanno le carte in regola e la preparazione giusta per esserlo.

L’appello non è rivolto solo a chi ha simpatie politiche a sinistra, ma anche a chi è indeciso e a chi vota a destra. Chi vota a destra deve sapere che qui “domenica non si vota Salvini o Meloni, ha detto Fassino, ma si sceglie il Sindaco della tua città e il Presidente della tua Regione, dove vivi, lavori e cresci i tuo figli.”

Quello dei prossimi 20 e 21 Settembre non sarà “un voto d’appartenenza, ha aggiunto Fassino, ma un voto utile”, bisogna votare i candidati che possono essere eletti e non dispendere il voto.

Da Comitato per Volpini