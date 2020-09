Bello (FdI): “L’idea di un confronto pubblico tra Mangialardi e Canafoglia è una proposta intelligente” "Non è affatto fuori luogo perché gli argomenti trattati sono temi, che interessano anche i senigalliesi, dato che siamo tutti residenti nelle Marche.”

136 Letture Politica

“L’idea di un confronto pubblico tra Mangialardi e Canafoglia è una proposta intelligente, che mi piace. Non è affatto fuori luogo perché gli argomenti trattati sono temi, che interessano anche i senigalliesi, dato che siamo tutti residenti nelle Marche.”



Lo sostiene Massimo Bello, candidato alla carica di consigliere comunale nelle fila del partito di Giorgia Meloni e dirigente regionale di Fratelli d’Italia, che sostiene, insieme a tutto il centrodestra, Massimo Olivetti quale sindaco della città.

“La lettera aperta che Corrado Canafoglia ha indirizzato al candidato presidente del centrosinistra Maurizio Mangialardi – dice Massimo Bello – non contiene nulla che non possa essere dibattuto da entrambi. Che un candidato consigliere alla Regione, da una parte, possa confrontarsi pubblicamente con il candidato presidente alla Regione, dall’altra, è una pratica singolare, ma innovativa, e non impossibile oppure vietato dalla legge, tanto meno dai protocolli. Anzi, potrebbe venirne fuori un interessante confronto, dati gli argomenti sul tavolo del dibattito.”

“Ospedale, trasparenza amministrativa, economia, abbattimento delle barriere architettoniche, aeroporto, infrastrutture, rapporto banche-imprese, rischio idrogeologico e fiume Misa – aggiunge Bello – sono temi, che hanno interessato e interessano non soltanto i marchigiani, ma anche tutti i senigalliesi. E per saperne di più, qualsivoglia confronto può chiarire tanti aspetti ancora del tutto ‘opachi’ su vicende gravi e, allo stesso tempo, articolate, che hanno colpito e colpiscono ancora la comunità marchigiana e senigalliese.”

Ufficio Stampa

Fratelli d’Italia

Senigallia