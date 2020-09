Il numero due di FdI Lollobrigida a Senigallia per Olivetti ed i candidati alle regionali Appuntamento per venerdì 4 settembre, alle ore 18,30

Domani pomeriggio, 4 settembre, alle ore 18,30 l’onorevole Francesco LOLLOBRIGIDA , presidente del gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia , farà tappa a Senigallia nella centralissima Piazza Roma, all’altezza del Caffè del Corso, ove Fratelli d’Italia ha organizzato un evento per incontrare la cittadinanza.

L’iniziativa è stata promossa da Giovanni ZINNI, già consigliere regionale e consigliere comunale di Ancona, storico dirigente nazionale del Fronte della Gioventù (movimento giovanile del MSI, poi AN), e da Massimo BELLO, già sindaco di Ostra Vetere e consigliere comunale di Senigallia e provinciale di Ancona, storico dirigente nazionale del FUAN (movimento giovanile universitario del MSI, poi AN) e oggi candidato a Senigallia alla carica di consigliere comunale nel partito di Giorgia Meloni alle imminenti elezioni del 20 e 21 settembre. L’incontro a Senigallia con il numero due di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, è stato organizzato per sostenere Fratelli d’Italia alla Regione Marche ed al Comune di Senigallia alle prossime elezioni. “Sovranità per ricostruire”: è questo il titolo della conferenza.

“Ricostruire le Marche e Senigallia – anticipano Giovanni Zinni e Massimo Bello – significa assumere un impegno solenne con i cittadini della nostra Regione e del nostro Comune. Sanità, economia, turismo, ambiente, lavoro, manutenzione del patrimonio pubblico, viabilità ed infrastrutture: questi sono alcuni dei temi del nostro programma di governo.”

Massimo sostegno, quindi, da parte di Fratelli d’Italia, al candidato a sindaco Massimo OLIVETTI, che parteciperà alla manifestazione con l’on. Lollobrigida, insieme ai candidati al Consiglio Regionale, Marco AUSILI e Cinzia PETETTA. Un’occasione per illustrare in piazza le dee per il futuro delle Marche e di Senigallia. Moderatore della conferenza Marcello Liverani, membro dell’assemblea nazionale di FDI e candidato al consiglio comunale.

“Fratelli d’Italia – concludono Giovanni Zinni e Massimo Bello – rappresenta ormai la forza trainante ed innovativa di tutto il centrodestra. Giorgia Meloni è una leader affermata e riconosciuta ovunque. Il nostro impegno, le nostre idee, i nostri progetti, la nostra storia ed identità sono la strada più giusta, più leale e più corretta per ridare a questa Regione e a questo Comune un’alternativa credibile e nuova dopo il pessimo governo del PD, di Ceriscioli, di Mangialardi e di Volpini.”