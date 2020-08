Novità Audax: si trasferisce al PalaPanzini La società è neopromossa nel massimo campionato regionale di calcio a 5, la C1

85 Letture Sport

L’Audax 1970 S.Angelo è pronta per la nuova stagione 2020/2021 con tantissime novità.

La prima, e forse la più importante, riguarda la nuova casa dei giallorossi. La squadra di mister Petrolati, fresca di promozione nel massimo campionato regionale di serie C1, affronterà tutte le gare casalinghe al Palazzetto dello Sport di Via Capanna, campo in cui sono stati svolti i lavori necessari all’omologazione da parte della FIGC.

La società, giunta al ventesimo anno di calcio a 5, ha dovuto abbandonare lo storico impianto del Seminario vescovile, per via delle rigide regole anti – covid che non permettono di svolgere più partite nella stessa sera.

Piena soddisfazione della dirigenza capitanata dal Presidente Tiziano Tarsi che ringrazia pubblicamente l’Amministrazione Comunale per essersi presa a cuore il problema e aver risolto una questione molto spinosa.

Dello stesso tono anche il riconfermato mister Diego Petrolati che, fresco della seconda promozione sulla panchina giallorossa, dichiara:

“Ci siamo regalati una casa degna della categoria che andremo ad affrontare. All’inizio è stato molto difficile, abbiamo dovuto progettare il nostro futuro in due mesi, durante i quali ci siamo riuniti fino a tarda notte, abbiamo incontrato altre società di calcio a cinque e di basket. Infine, grazie all’aiutodell’Amministrazione Comunale, abbiamo trovato il miglior teatro possibile, il tempio dello sport senigalliese. E sono sicuro che lo onoreremo al meglio”.

Dunque si parte. Lunedì 24 agosto, la squadra ha iniziato la preparazione e sta già sudando per prepararsi al meglio alla nuova stagione. La rosa dello scorso anno è quasi totalmente riconfermata e la società andrà a pescare dal florido settore giovanile per completare la squadra.

Ecco dunque la rosa a disposizione di Mister Petrolati:

PORTIERI: Emanuele Chiarizia (confermato) – Mattia Lincetto (confermato)

CENTRALI: Carlo Conti (confermato) – Mattia Conti (giovanili)

LATERALI: Marco Benigni (confermato) – Jacopo Pierfederici (confermato) – Lucien Bikai (confermato) – Riccardo Casagrande (nuovo) – Paolo Scattolini (giovanili) – Francesco Benigni (giovanili)

PIVOT: Federico Olivi (confermato) – Alfonso Andriulo (giovanili)

UNIVERSALI: Marco Petrolati (confermato) – Marco Pacenti (confermato) – Marco Coppa (confermato)

ALLENATORE: Diego Petrolati (confermato)

VICE ALLENATORE: Fabio Colaianni (confermato)

PREPARATORI PORTIERI: Emanuele Chiarizia – Marco Corichelli (nuovo)

DIRETTORE SPORTIVO: Alberto Crivelli (confermato)

DIRIGENTI: Andrea Violetti (confermato) – Davide Gregorini (confermato)

PRESIDENTE: Tiziano Tarsi (confermato)

Anche quest’anno l’Audax formerà il settore giovanile (Under 15- 17- 19- 21) e lo farà offrendo due giorni di prova completamente gratuita: martedì 25 agosto e giovedì 27 agosto. Venite a trovarci nel campo della Cesanella in via Guercino 25 e verrete accolti dal nostro staff che vi farà entrare nel mondo giallorosso.

Orari: 17:00 (per i nati dal 2006 al 2011) – 18.30 (per i nati dal 2002 al 2005)

Info: 339/1403070 – 368/3305676