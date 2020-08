Le Marche si dotano del sistema Dtl "Regione all'avanguardia nel rapporto tra democrazia e tecnologia"

Via libera unanime del Consiglio regionale per la proposta di legge che promuove l’utilizzo di una piattaforma informatica multifunzionale basata sulla tecnologia “blockchain” e, più in generale, sul sistema Dtl “Distributed ledger tecnology”, per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l’incentivazione di comportamenti virtuosi.