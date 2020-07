Il Comitato Difesa Ospedale Senigallia manifesta per la sanità locale "Il Consiglio Grande è solo una passerella elettorale"

Sono anni che abbiamo chiesto di poterci confrontare con il Sindaco di Senigallia sul progressivo depotenziamento del nostro Ospedale, ma Mangialardi non ha mai accolto il nostro invito.

Di fronte a questo tacito diniego, considerato il peggioramento della situazione in cui versa il nosocomio di Senigallia, abbiamo utilizzato tutti i sistemi per far sentire la nostra voce: abbiamo promosso assemblee pubbliche, aperto una pagina facebook, abbiamo pubblicato con cadenza quasi quotidiana comunicati stampa, abbiamo aderito al Comitato Pro Ospedali Pubblici delle Marche e siamo addirittura arrivati a chiamare Striscia La Notizia sul problema della risonanza magnetica.

Il successo avuto tra i cittadini e i tanti attestati di stima e di incoraggiamento che la gente ci ha rivolto e continua a rivolgerci sia di persona che sui social, non solo ci hanno spronato ad andare avanti, ma ci hanno permesso di incarnare quella voce critica e di denuncia che non ha consentito che passasse sotto silenzio il problema dell’ospedale cittadino.

Non nascondiamo che quando si è ipotizzata la convocazione di un Consiglio Grande sulla Sanità, avevamo accolto questa circostanza come una opportunità per un confronto serio e costruttivo tra tutte le parti, ma non appena lette le modalità ed i tempi di convocazione del Consiglio, abbiamo capito che si sarebbe trattato di una mera passerella elettorale, alla quale certo non vogliamo partecipare.

E’ per questo che SABATO MATTINA 11 LUGLIO ALLE 9,00 in PIAZZA ROMA saremo con una nostra delegazione, nel pieno rispetto delle norme COVID, per un Sit-In a difesa dell’Ospedale di Senigallia, per dimostrare a chi vuole metterci il bavaglio che, nonostante tutto, continueremo a usare qualsiasi mezzo consentito per difendere il nostro Ospedale, opponendoci a questa assurda politica regionale e comunale.

Sarebbe importante che anche altri cittadini e associazioni, che condividono questa battaglia partecipino alla nostra manifestazione.

##FACCIAMOCISENTIRE

Da

Comitato Difesa Ospedale Senigallia