Coronavirus, nelle Marche 2 nuovi positivi su 576 tamponi I nuovi positivi vengono uno dalla provincia di Macerata e l'altro a fuori regione

Sono due i nuovi positivi da Covid-19 segnalati oggi, martedì 26 maggio, dal Gores nelle Marche. Stesso numero della giornata precedente ma con una percentuale di test effettuati molto maggiore: 567 (ieri erano stati 398).



I nuovi positivi vengono uno dalla provincia di Macerata e l’altro a fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono state 6.718 le persone contagiate nella nostra regione.

Aumenta la percentuale degli Under 35 contagiati: uno degli ultimi contagiati è un classe 2005 che abita in provincia di Ancona, l’altro è un 31enne della provincia di Fermo. Entrambi sono asintomatici, il che fa pensare che siano stati sottoposti a tampone dopo incontri ravvicinati con altri soggetti poi risultati positivi, nella tracciatura dei contatti eseguita per l’indagine epidemiologica.