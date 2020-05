Marche, nessuno stop alla sperimentazione sul plasma Ceriscioli: "Dalla Commissione Etica solo richiesta di parere"

“Nessun veto della Regione Marche alla sperimentazione con il plasma sui malati contagiati dal coronavirus, perché la regione non ha questo potere”. Durante una conferenza stampa in streaming sui protocolli preparati per le riaperture di varie attività, il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha smentito le affermazioni della Lega su uno stop da parte del Commissione Etica Regionale sulla sperimentazione.