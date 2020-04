CoronaVirus: altri 13 decessi nelle Marche Tra le vittime anche una senigalliese di 85 anni ed un 84enne di Corinaldo

Altri 13 decessi nelle Marche correlato alla pandemia da CoronaVirus. E’ quanto emerge dalla nota diffusa dal GORES nel tardo pomeriggio del 9 aprile. Tra le vittime anche una senigalliese di 85 anni ed un 84enne di Corinaldo.



Salgono a 682 i decessi ufficiali da inizio emergenza. L’età media delle vittime è di 79,5 anni; il 94,4% di loro aveva patologie pregresse.

Su scala nazionale sono 4.204 i nuovi casi di contagio da coronavirus per un totale di 143.626 dall’inizio dell’epidemia. Il trend è in crescita del 3,02% rispetto a ieri. Secondo i dati della protezione civile i decessi sono 610 in più (+3,45%) per un totale di 18.279 morti.

I guariti sono aumentati di 1.979 (+7,47%) per un totale di 28.470. Il numero di tamponi è arrivato a quota 853.369. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 3.605 , calati di 88 rispetto ai 3.693 di ieri. È il sesto girono consecutivo di calo.