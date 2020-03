Coronavirus: nelle Marche 268 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore I casi positivi salgono a 2.421 su un totale di 6.391; quattro le persone dichiarate guarite

Sono 268 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, su un totale di 651 analizzati nelle Marche. Lo rende noto il Gores della Regione Marche.



I casi positivi salgono a 2.421 su un totale di 6.391 casi testati dall’inizio dell’emergenza. Sono salite a quattro le persone dichiarate guarite, mentre quelle ricoverate sono in tutto 954, di cui 138 in terapia intensiva, 137 in area post critica, 679 in terapia non intensiva.

I pazienti dimessi sono 103 (dato in aggiornamento), mentre 1.280 sono i pazienti in isolamento domiciliare. La provincia di Pesaro Urbino resta quella con il maggior numero di casi: 1.249, seguita da Ancona con 676, Macerata con 293, Fermo 113, Ascoli Piceno con 56, ci sono anche 34 casi da fuori regione. Sono infine 4.916 i casi e contatti in isolamento domiciliare, di cui 484 operatori sanitari.