Cantagiro 2026, i vincitori Junior a Senigallia Ora si passa alla categoria cover

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Si è svolta presso la Rotonda a Mare in piazzale della Libertà a Senigallia la finalissima della categoria Junior Baby del Cantagiro 2026.

La competizione, molto attesa, ha visto trionfare Thomas Amadori, proveniente dalle Marche, nella categoria Junior, mentre nella categoria Baby ha conquistato il primo posto Tommaso Valenti, arrivato dall’Emilia Romagna. La città di Senigallia si conferma così un punto di ritrovo fondamentale per giovani talenti musicali, continuando a promuovere e valorizzare le nuove generazioni di artisti.

La serata è stata condotta con grande professionalità dal noto presentatore Marco Zingaretti, che ha guidato il pubblico attraverso le esibizioni di giovanissimi artisti, capaci di emozionare e coinvolgere gli spettatori presenti. La storica kermesse, ormai un appuntamento fisso nel panorama musicale nazionale, quest’anno si conferma come un’occasione importante per scoprire e lanciare nuovi talenti emergenti.

Il Patron Enzo De Carlo si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto dai coach e della numerosa partecipazione dei ragazzi, che testimonia l’interesse e la crescita dell’evento nel corso degli anni. L’intera serata è stata magistralmente diretta dalla regia di Giulia Carla De Carlo, che ha saputo coordinare e valorizzare ogni esibizione. Il Cantagiro si prepara ora ai prossimi appuntamenti: l’11 settembre in Piazza Roma alle ore 21.00 con la finale categoria Cover dove saranno ospiti Paolo Vallesi e Luigi Fontana e la finalissima categoria inediti il 12 settembre con la presenza di Antonio Mezzancella ed Elena D’Elia.

L’elenco di tutti i premi assegnati:

Categoria Junior

1. Thomas Amadori – Marche

2. ⁠Tara Bauer – Slovenia

3. ⁠Annamaria Mihalache – Lazio

PREMIO EMOZIONE: Emanuele De Fazio – Calabria

PREMIO LITTLE TONY: Azzurra Nassi – Toscana

Categoria Baby

1. Tommaso Valenti – Emilia Romagna

2. ⁠Vero Yavdak – Montenegro

3. ⁠Arianna Santarelli – Marche

PREMIO EMOZIONE: Aurora Montemari – Marche

PREMIO LITTLE TONY: Eva Esposito – Calabria