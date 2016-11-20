Giornata per la cura del creato pure a Senigallia Inaugurazione dell'Anfiteatro Verde il 13 settembre

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L’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Senigallia invita tutta la cittadinanza — e in modo particolare i residenti del quartiere Cesanella — a partecipare alla Giornata per la Cura del Creato 2026, in programma domenica 13 settembre 2026, dalle ore 16:45 alle 19:00, al Parco della Cesanella, presso il nuovo Anfiteatro.

Un pomeriggio aperto a tutti, fatto di preghiera, festa e restituzione alla città del lavoro di rigenerazione del bosco urbano. La partecipazione è libera e gratuita.

L’appuntamento si colloca nel Tempo del Creato (1° settembre – 4 ottobre), che le Chiese di tutto il mondo vivono ogni anno dalla Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato fino alla festa di San Francesco d’Assisi. Il tema di quest’anno, «Acqua Viva» (cfr Ez 47), invita a lasciarsi immergere nel fiume che sgorga dal tempio e risana ogni cosa: l’acqua come immagine della vita che Dio dona, utile, umile, preziosa e casta.

Il messaggio di Papa Leone XIV per l’XI Giornata mondiale, che riprende la profezia di Isaia — «forgeranno le loro spade in vomeri» — lega la cura del creato alla via della pace: guerra e degrado ambientale sono ferite di un unico mondo ferito, e solo una conversione del cuore permette di passare, come scrive il Papa, «dal deserto al giardino, dalla divisione alla comunione e dalla violenza alla pace».

Il programma di domenica 13 settembre

• ore 16:45 – ritrovo all’inizio della pista pedociclabile, a fianco del Centro Olimpico del Tennistavolo (via del Molinello 32/a);

• ore 17:00 – presso il nuovo anfiteatro, preghiera ecumenica e interreligiosa per il Creato: comunità cristiana (Diocesi di Senigallia e Parrocchia Ortodossa di San Biagio di Sebaste), comunità islamica (centro culturale “Al Noor”) e comunità ebraica (Sinagoga di Ancona);

• ore 18:00 – inaugurazione dell’Anfiteatro Verde e del bosco rigenerato, con presentazione delle attività didattiche, a conclusione del progetto ECO;

• ore 18:45 – aperitivo, a cura di Undicesimaora coop sociale.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre allestito un punto informativo sulla Fondazione Fratello Sole, la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale promossa dalla Diocesi di Senigallia insieme alla Fondazione Caritas Senigallia e alla Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti: un’occasione per conoscere come cittadini, parrocchie e imprese possano condividere energia rinnovabile e destinare parte dei benefici a progetti sociali, ambientali e comunitari del territorio.

In caso di maltempo le attività si svolgeranno nell’oratorio della parrocchia della Cesanella.

Saranno presenti, tra gli altri

• mons. Franco Manenti, Vescovo di Senigallia;

• padre Serafino Corallo, Chiesa ortodossa;

• Rachid Ouqqass, segretario dell’associazione islamica Al Noor;

• Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia;

• prof.ssa Paola Scocco e prof. Andrea Catorci, Università di Camerino (referenti scientifici della rigenerazione botanica);

• Giovanni Bomprezzi, direttore della Fondazione Caritas;

• Valeria Barattini e Luca Dori, Associazione Next;

• Giovanni Ciriachi, Fondazione Fratello Sole;

• don Andrea Franceschini, parroco della Cesanella.

Il progetto ECO e “Il Parco che vogliamo”

L’inaugurazione dell’Anfiteatro Verde chiude un cammino avviato proprio con la Giornata del Creato del 2021, quando prese le mosse il percorso partecipativo “Il Parco che vogliamo”: un ampio processo di ascolto che, tra febbraio e maggio 2022, ha coinvolto le scuole della città — dirigenti, oltre cinquanta docenti e più di mille studenti con le loro famiglie — nella riprogettazione del bosco urbano della Cesanella.

Da qui è nato il progetto ECO – Ecosistema di Comunità, iniziativa educativa e ambientale che unisce la rigenerazione della biodiversità alla didattica per famiglie e scuole, in linea con gli Obiettivi 4, 11 e 15 dell’Agenda 2030 (istruzione di qualità, città e comunità sostenibili, vita sulla Terra). Il progetto è finanziato con il sostegno di Fondazione Cariverona nell’ambito del Bando Habitat 2022 e vede capofila il Gruppo Pleiadi, con Comune di Senigallia, Fondazione Caritas Senigallia, UP Buon Samaritano, Associazione Next, Università di Camerino e gli altri partner della rete.

La rigenerazione botanica, curata dall’Università di Camerino, ha ridisegnato un’area pilota attorno all’anfiteatro in sei “stanze verdi” di paesaggio mediterraneo, con specie adatte ai cambiamenti climatici e a bassa manutenzione, pensate anche come strumento didattico per la cittadinanza e le scuole, per un arricchimento della biodiversità pari a +36 specie e +185 esemplari.

Il percorso guarda ora al futuro. Il Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei beni e delle attività di interesse generale, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Senigallia il 26 febbraio 2026, introduce formalmente i Patti di Collaborazione tra Comune e cittadini — singoli o associati, compresi i gruppi informali di “cittadini attivi” — per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Il passo successivo è dare avvio concretamente a questi patti, a partire proprio dal Parco della Cesanella, perché abitanti, associazioni e amministrazione possano prendersene cura insieme in modo stabile.

Nel giorno della festa risuona la lode del salmista, «Benedici il Signore, anima mia!» (Sal 104): la gratitudine per il dono del creato si fa invocazione di pace — pace tra gli uomini e pace tra l’uomo e il creato. La cittadinanza è invitata a prendere parte a questo momento di festa e di impegno comune per la giustizia climatica, perché, come ci ricorda Papa Leone, le “spade” siano davvero “forgiate in vomeri” e la pace regni su tutto il creato.

Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro –

Diocesi di Senigallia