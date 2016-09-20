Anche la storia del vollery falconarese nella presentazione di “Più di una gara” Il 4 settembre storie sportive marchigiane, a partire da quella del volley

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Si parla di sport come valore sociale e identitario di una comunità questa sera alla Galleria delle Idee di via Nino Bixio 18 a Falconara dove alle 21.15 viene presentato il libro «Più di una gara. 11 indimenticabili storie di sport marchigiano», scritto dal giornalista del Carlino e storico dell’Associazione di Storia Contemporanea Andrea Pongetti, che sarà presente all’incontro.



Quando si parla di sport come valore identitario non si può non parlare del rapporto viscerale che ha sempre legato Falconara alla pallavolo: uno degli undici capitoli del libro di Pongetti è dedicato proprio all’epopea del volley falconarese, con un ricordo in particolare del trionfo nella Coppa Cev 1986. Anni gloriosi quelli per la società biancoverde, che fece davvero tremare le grandi con la forza del proprio settore giovanile e dunque del territorio.

Ma il capitolo incentrato su Falconara è soltanto uno degli undici; gli altri sono dedicati all’Ascoli di Costantino Rozzi, alla Scavolini Pesaro campione d’Italia, al mondiale di boxe di Sumbu Kalambay, al campione osimano di automobilismo Luigi Fagioli, a Senigallia come città del ping pong, alla campionessa paralimpica Assunta Legnante, al primo torneo in carriera vinto da Adriano Panatta proprio nelle Marche, al tifo marchigiano, agli impianti sportivi iconici della Regione e al cinema sportivo girato nelle Marche.