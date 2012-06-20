Si presenta il Senigallia Basket 2020 Il 3 settembre a Monterado

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Si tiene oggi, giovedì 3 settembre alle ore 19.30 alla Tenuta Il Giogo di Monterado di Trecastelli la presentazione del Senigallia Basket 2020.



La giovane società senigalliese è pronta a vivere una stagione intensa visto che è coinvolta in ben progetti: la prima squadra, che parteciperà anche in questa annata alla Divisione Regionale 1 (ex serie D) e lo farà con grandi ambizioni dopo una campagna acquisti che ha visto non solo conferme importanti come quelle di Savelli e Terenzi, ma anche l’arrivo di elementi di categoria superiore come il playmaker Battisti e i lunghi Panzieri e Torresi; ma il Senigallia Basket 2020 avrà anche una squadra in DR3, continuerà la sua meritevole attività nel Baskin e avrà pure un team giovanile nel campionato under 19 Silver delle Marche.