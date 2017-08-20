I nuovi orari della Pinacoteca Diocesana di Senigallia Si cambia con l'arrivo di settembre

80 Letture Cultura e Spettacoli

Nuovi orari di apertura al pubblico alla Pinacoteca di Senigallia con l’arrivo di settembre. Confermato l’ingresso gratuito al grande museo prospiciente la piazza del duomo, cambiano gli ingressi che, per l’autunno – inverno, saranno nelle giornate di sabato, domenica e festivi con orario 9-12/16-19.

La Pinacoteca di Senigallia si conferma così come un punto di riferimento per la cultura e l’arte non solo di Senigallia, proponendo nelle preziose sale dell’Appartamento del Cardinale opere di pittura, scultura, oreficeria, ebanisteria, sartoria e altro ancora che nel corso dei secoli hanno arricchito grazie al concorso di tutti, un territorio che va dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. Un itinerario nelle sale del museo diocesano arricchito dalla preziosa mostra “Sulla via di Francesco. Un percorso d’arte e di luoghi per conoscere il Poverello”. L’esposizione, che ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura, del Consiglio Regionale delle Marche e del Comune di Senigallia, è stata ideata e curata dalle storiche dell’arte Elide Oro e Lorenza Zampa e unisce nell’Anno Giubilare Francescano le Diocesi marchigiane, grazie alla profonda sinergia tra Chiese locali, Regione Marche e Conferenza Episcopale Marchigiana. Il progetto espositivo senigalliese nasce in concomitanza con l’Ottavo centenario dalla morte di San Francesco (1226-2026) e si propone di esplorare la figura del Santo d’Assisi attraverso un percorso a tappe. I visitatori potranno riscoprire gli episodi più significativi della sua vita: dalla profonda devozione a Cristo Crocifisso all’esperienza delle stimmate, fino al legame spirituale con Santa Chiara. Il cuore della mostra, sempre ad ingresso gratuito, è costituito da un ricco corpus di opere pittoriche e lignee, selezionate con cura tra il patrimonio diocesano. La Pinacoteca di Senigallia è aperta sabato, domenica e festivi, in orario 9-12/16-19, con ingresso gratuito.

Info: www.diocesisenigallia.it e sulle pagine social della Pinacoteca (fb e ig).

ORARIO PINACOTECA AUTUNNO

(Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre)

Sabato, Domenica e Festivi: ore 9 – 12 / 16 – 19

Natale: Chiuso

INGRESSO GRATUITO

Info: www.diocesisenigallia.it – tel. 071.7920709