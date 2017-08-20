Ciclismo: Le Marche tornano a calcarsi il Cappello d’Oro In testa alla classifica provvisoria il piemontese Cristian Sanfilippo

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Le Marche tornano a calcarsi il CAPPELLO D’ORO. Senigallia e Mondolfo (Vitalcare) promuovono, insieme a Trodica di Morrovalle e Montappone. Osimo ricorda il padre cofondatore Paolo Piazzini, appassionato giornalista – scrittore. Castelfidardo costituisce solida memoria e punto di riferimento dell’eccellenza organizzativa. L’asfalto maceratese attende la carovana dell’immancabile prima domenica di settembre.

Alla vigilia della classica élite – under 23 di MONTECOSARO (Trofeo Addolorata del 6 settembre, sugli impegnativi saliscendi) il ventenne piemontese CRISTIAN SANFILIPPO (alfiere della lombarda Biesse – Carrera – Premac) è il leader dell’edizione 2026, dopo 14 delle 21 tappe.

Il costante torinese fa della continuità e della modestia le proprie qualità vincenti.

E’ stata la DUEGIORNI MARCHIGIANA fidardense a lanciare e far conoscere al gran numero dei ciclofili il polivalente corridore, alla fine dello scorso maggio, ponendolo sul secondo gradino del podio nel Gran Premio Santa Rita – Foridra, alle spalle del solitario Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort) e davanti al compagno di squadra Filippo Agostinacchio.

La bresciana Biesse – Carrera – Premac continua a primeggiare nel 35° Trofeo CAPPELLO D’ORO – MEMORIAL PAOLO PIAZZINI – MEMORIAL FRANCO BELLUCCI (gestito da patron DEMETRIO IOMMI, presidente della Vega – Vitalcare – Dynatek) dopo aver dominato l’edizione 2025 con TOMMASO DATI, mattatore del Trofeo Città di Castelfidardo – CISEL, atto di chiusura della Duegiorni griffata dallo Sporting Club Sant’Agostino presieduto da Bruno Cantarini.

Il veloce toscano sarebbe stato poi figura di spicco tra i professionisti: dapprima pluripiazzato (anche vicecampione italiano dietro Milan) e poi plurivincitore, conquistando in particolare tappe alla COPPI E BARTALI e al TOUR OF THE ALPS, prima di vestire la maglia azzurra e vincere autorevolmente ai GIOCHI DEL MEDITERRANEO quale protagonista assoluto nella lunga Diretta RAI sulle strade di Taranto.

35° Trofeo CAPPELLO D’ORO

CLASSIFICA dopo 14 Tappe

1.Sanfilippo Cristian (Biesse – Carrera – Premac) p.30

2. Sims Oliver Edward Anthony (Australia, Velo Club Avezzano Bike Lineaoro)

pari merito

Bruno Andrea Alfio (Team Hopplà) p.29

4. Vesco Leonardo (Biesse – Carrera – Premac) p.28

5. Agostinacchio Filippo (Biesse – Carrera – Premac)

p.m.

Lorello Riccardo (Padovani Polo Cherry Bank) p.25

7.Magli Lorenzo (Team Hopplà) p.21

8.Crescioli Giosuè (Gallina Lucchini Ecotek) p.20

9.Bozzola Mirko (Padovani Polo Cherry Bank) p.16

10. Ponomar Andrii (Ukraina, General Store – Essegibi – F.lli Curia)

p.m.

Jackowiak Jan Michal (Polonia, Bahrain Victorious Development Team)

Zoccarato Samuele (MBH Bank CSB Telecom Fort)

Manenti Marco (Bardiani – CSF 7 Saber)

Milesi Nicolas (Ineos Grenadiers Racing Academy)

Bortoluzzi Giovanni (General Store – Essegibi – F.lli Curia)

Zumstein Melk (Svizzera, Velo Club Mendrisio)

Persico Davide (MBH Bank CSB Telecom Fort)

Menghini Alessio (Technipes #inEmiliaRomagna)

Belleri Michael (Beltrami TSA Tre Colli)

Grechishkin Vadim (Russia, PC Baix Ebre Tortosa)

Borremans Kasper Tobias (Finlandia – Bahrain Victorious Development Team) p.15

SEGUONO

Bonometti Michele (Gallina Lucchini Ecotek) p.14

Palomba Marco (S.C. Padovani) p.14

Attolini Luca (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) p.14

Tessiore Tommaso (Ciclistica Rostese) p.13

Garibbo Nicolò (Team Ukyo) p.12

Barcelo Gascon Jaume (Spagna, U.C. Monaco) p.12

Cattani Alessandro (Team Technipes #inEmiliaRomagna) p.12

Boscaro Davide (Padovani) p.12

Parravano Francesco (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) p.12

Capra Thomas (Bahrain Victorious Development Team) p.12

Rossi Leonardo (Beltrami TSA Tre Colli) p.12

Anastasia Tommaso (Team Technipes #inEmiliaRomagna) p.12

Martini Marco (Team Technipes #inEmiliaRomagna) p.12