Primo suicidio medicalmente assistito in Lombardia. “Ora anche nelle Marche”
Mangialardi: "La proposta è del 2022. Bene il confronto in commissione, ma poi il Consiglio regionale dovrà decidere"
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La notizia del primo suicidio medicalmente assistito realizzato in Lombardia nell’ambito del Servizio sanitario regionale dimostra che le sentenze della Corte Costituzionale non possono essere ignorate.
I servizi sanitari regionali sono già oggi chiamati concretamente a farsi carico delle legittime richieste formulate da parte di soggetti titolati ad accedere al suicidio medicalmente assistito.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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