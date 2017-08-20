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Primo suicidio medicalmente assistito in Lombardia. “Ora anche nelle Marche”

Mangialardi: "La proposta è del 2022. Bene il confronto in commissione, ma poi il Consiglio regionale dovrà decidere"

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Politica
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malattia, fine-vita, ospedale, cure

La notizia del primo suicidio medicalmente assistito realizzato in Lombardia nell’ambito del Servizio sanitario regionale dimostra che le sentenze della Corte Costituzionale non possono essere ignorate.

I servizi sanitari regionali sono già oggi chiamati concretamente a farsi carico delle legittime richieste formulate da parte di soggetti titolati ad accedere al suicidio medicalmente assistito.

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