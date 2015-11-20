FOI 2026 verso il gran finale: Franz Günthner in concerto a Senigallia La Chiesa del Portone accoglierà i capolavori di Bach, Brewer e del virtuosismo francese sulle note del celebre organista tedesco

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Il Festival Organistico Internazionale entra ufficialmente nella sua settimana conclusiva e si avvia verso il gran finale di una stagione straordinaria. Il penultimo e attesissimo appuntamento della rassegna, che segna l’ultima tappa nel comune di Senigallia, è fissato per mercoledì 26 agosto alla Chiesa del Portone.

Da qui il festival passerà idealmente il testimone alla tradizionale serata di chiusura, prevista come di consueto per il prossimo 30 agosto a Belvedere Ostrense. Per questo storico congedo da Senigallia, il FOI ha scelto di affidare le tastiere dell’organo a un ospite di assoluto rilievo internazionale, il maestro tedesco Franz Günthner, protagonista di un concerto che promette di unire l’impatto sonoro più maestoso al raccoglimento mistico.

La serata si svilupperà lungo un filo conduttore programmatico intitolato “Toni eroici, Vie spirituali”, un itinerario che intende guidare l’ascoltatore dallo splendore eroico alla profondità contemplativa attraverso le infinite possibilità espressive dello strumento. L’apertura della serata sarà monumentale, affidata alla celebre Marche héroïque di Herbert Brewer, per poi lasciare spazio al genio assoluto di Johann Sebastian Bach con l’esecuzione della celeberrima Toccata e Fuga in re minore BWV 565, contrapposta alla purezza intima dell’Adagio tratto dalla Sonata in trio numero 5.

Il programma si sposterà poi sul terreno della grande scuola organistica francese, esplorandone sia la forza tecnica che la tensione interiore, per poi avviarsi alla conclusione della serata con la imponente Toccata numero di Henri Mulet, un capolavoro ispirato al celebre passo evangelico sulla fermezza della pietra che chiuderà il concerto con una straordinaria carica di energia e spiritualità.

L’interprete di questo impegnativo viaggio musicale è Franz Günthner, una figura di primo piano della musica sacra europea. Dal 2011 ricopre il ruolo di cantore regionale per la diocesi di Rottenburg-Stoccarda e coordina una fervida attività artistica nella parrocchia di St. Martin a Leutkirch im Allgäu. La sua reputazione come concertista lo ha portato a esibirsi nei maggiori festival europei e i suoi meriti nel campo della musica sacra sono stati solennemente riconosciuti nel 2021 con il titolo di Direttore musicale della Chiesa conferitogli dal vescovo Gebhard Fürst.

La manifestazione è organizzata dall’APS Festival Organistico Internazionale, con il patrocinio della Regione Marche e dei Club senigalliesi (FIDAPA, Lions, Panathlon e Rotary). La rassegna si realizza in collaborazione con la Diocesi di Senigallia e grazie al contributo dei Comuni di Senigallia, Corinaldo, Belvedere Ostrense e Serra de’ Conti, oltre al sostegno della BCC di Pergola e Corinaldo, del GIS (Gruppo Imprenditori Senigalliesi) e di Viva Energia. Il programma completo della rassegna, le note biografiche dell’artista e tutte le informazioni relative agli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.foisenigalliaaps.it.