Riccardo Bonadio vince una spettacolare edizione del Senigallia Open di tennis L'ex numero 164 del mondo batte in finale Baldoni al terzo set davanti a una straordinaria cornice di pubblico - FOTO

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Un’edizione difficile da dimenticare per il livello quantitativo e qualitativo degli iscritti termina con la partita più attesa che non delude le attese.



E’ Riccardo Bonadio, 33 anni, di San Vito al Tagliamento, ad iscrivere per la prima volta il suo nome nel torneo Città di Senigallia-Memorial Claudio Brunetti, che per il terzo anno consecutivo è open e vale come pre-qualificazione del singolare maschile agli Internazionali d’Italia del Foro Italico dell’anno prossimo.

Bonadio tra tutti i 196 iscritti era quello ad aver avuto in carriera la migliore posizione nel ranking mondiale: nel maggio 2023 era stato il numero 164 delle classifiche Atp, prima di scegliere di intraprendere la carriera di maestro che sta portando avanti limitando dunque la sua attività di giocatore al solo circuito nazionale di seconda categoria.

Il vincitore si è aggiudicato il Città di Senigallia battendo nella finale di domenica sera Stefano Baldoni, ventinovenne umbro ma tesserato in Toscana che a Senigallia è di casa: alla quinta partecipazione consecutiva, vanta ora due vittorie, due semifinali e una sconfitta in finale, quella di domenica in un match che ha entusiasmato il pubblico, assiepato in ogni angolo del circolo tennis Vivere Verde con circa 800 spettatori.

Baldoni, ex numero 636 del mondo e testa di serie numero 1, ha vinto il primo set 6-3, perdendo però il secondo 6-2: decisivo il terzo parziale che ha visto Bonadio breakkare subito ma Baldoni riuscire a rimanere incollato, con anche la palla del contro break: di altissimo livello la parte finale della partita che ha coinvolto il pubblico presente sul campo Centrale numero 1 in terra rossa del Vivere Verde gestito dal tennis Team Senigallia, club organizzatore del Città di Senigallia.

Bonadio ha chiuso 6-4 senza perdere il servizio e ha così iscritto il suo nome nell’albo d’oro.