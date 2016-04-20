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Il 14 settembre nelle Marche si torna a scuola

Conclusione il 5 giugno 2027

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Nuova scuola Secondaria Marchetti

Al via il 14 settembre 2026 le scuole secondarie di primo e secondo grado nelle Marche.

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Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 21 agosto, 2026 
alle ore 12:36
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