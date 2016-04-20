Il 14 settembre nelle Marche si torna a scuola
Conclusione il 5 giugno 2027
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Al via il 14 settembre 2026 le scuole secondarie di primo e secondo grado nelle Marche.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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