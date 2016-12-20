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Global Sumud Flotilla: anche dalle Marche si va verso rivoluzione dei fenicotteri in Albania

A bordo si trovano pure attivisti da Senigallia. Parteciperanno al grande corteo nazionale di protesta contro il governo Rama

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Cronaca
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Iniziativa a Senigallia a favore della Global Sumud Flotilla

Il 16 agosto tre imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono partite dalla base logistica di Augusta in direzione di Valona in Albania. Faranno tappa il 20 agosto a Brindisi per poi dirigersi verso l’isola di Sazan e la laguna di Narta e Zvernec per sostenere la protesta contro il mega progetto immobiliare di Jared Kuchner, genero di Trump.

L’opposizione popolare a questo progetto ad alto impatto ambientale è stata la scintilla che ha attivato il movimento oggi conosciuto come la Rivoluzione dei Fenicotteri che da più di due mesi sta scuotendo il paese balcanico.

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