Global Sumud Flotilla: anche dalle Marche si va verso rivoluzione dei fenicotteri in Albania A bordo si trovano pure attivisti da Senigallia. Parteciperanno al grande corteo nazionale di protesta contro il governo Rama

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Il 16 agosto tre imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono partite dalla base logistica di Augusta in direzione di Valona in Albania. Faranno tappa il 20 agosto a Brindisi per poi dirigersi verso l’isola di Sazan e la laguna di Narta e Zvernec per sostenere la protesta contro il mega progetto immobiliare di Jared Kuchner, genero di Trump.

L’opposizione popolare a questo progetto ad alto impatto ambientale è stata la scintilla che ha attivato il movimento oggi conosciuto come la Rivoluzione dei Fenicotteri che da più di due mesi sta scuotendo il paese balcanico.