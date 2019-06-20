Il FOI fa tappa a Ripe di Trecastelli con il maestro Luciano Zecca e gli “Splendori d’organo tra Sei e Settecento” Giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21:15, la storica Chiesa di San Pellegrino Vescovo e Martire aprirà le sue porte a un appuntamento di altissimo profilo

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Il prestigioso Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia APS rinnova il suo legame con il territorio marchigiano e fa tappa nel borgo di Ripe di Trecastelli.



Giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21:15, la storica Chiesa di San Pellegrino Vescovo e Martire aprirà le sue porte a un appuntamento musicale di altissimo profilo.

L’evento nasce da un generoso gesto di Mons. Giuseppe Bartera che, spinto dal suo legame col FOI e dall’affetto per la chiesa in cui celebra regolarmente la messa, ha voluto fare omaggio di questo concerto alla comunità.

L’appuntamento, realizzato anche grazie al prezioso sostegno di Sabbatini S.r.l. Impresa Edile, vedrà protagonista il celebre organista Luciano Zecca, che proporrà al pubblico un raffinato programma dal titolo “Splendori d’organo tra Sei e Settecento”.

Le note prenderanno vita su un’autentica opera d’arte custodita all’interno della chiesa: l’organo storico costruito dal maestro artigiano Gaetano Callido nel 1792 e riportato al suo antico splendore nel 1995 grazie al restauro della ditta Fratelli Ruffatti di Padova.

Lo strumento conserva intatta una delle caratteristiche più affascinanti della produzione callidiana: sulla tavola che regge il leggio è infatti ancora presente l’originale «Metodo per registrare l’organo». Si tratta di una preziosa testimonianza d’epoca, pensata dallo stesso costruttore veneziano per guidare visivamente gli esecutori nell’uso delle corrette combinazioni timbriche.

Il concerto offrirà un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso l’evoluzione della letteratura organistica europea, partendo dalle radici polifoniche del Rinascimento italiano di Cavazzoni, attraversando il rigore formale del barocco inglese di Purcell e francese di Clérambault, fino a toccare il genio di C.P.E. Bach e il classicismo viennese di Haydn. La seconda parte della serata si concentrerà sulla transizione verso lo stile galante e il Sette-Ottocento italiano, spaziando dalle partiture di Galuppi e Valeri fino alle sonorità brillanti e descrittive di Gherardeschi e Morandi, capaci di valorizzare appieno la vivacità dello strumento d’epoca tra marce militari e imitazioni di campanelli.

A guidare il pubblico in questo excursus sarà Luciano Zecca, musicista formatosi ai Conservatori di Milano e Brescia e organista contitolare della Basilica Collegiata di S. Nicolò a Lecco. Nella sua intensa attività concertistica internazionale come solista, il maestro si è esibito nelle sedi più prestigiose del mondo, tra cui il Duomo di Milano, le Cattedrali di Barcellona, Varsavia e Losanna, la Sala Glinka di Mosca, fino a raggiungere i grandi templi della musica negli Stati Uniti, come le Cattedrali di Washington e New York, e in Giappone.

La manifestazione è organizzata dall’APS Festival Organistico Internazionale, con il patrocinio della Regione Marche e dei Club senigalliesi (FIDAPA, Lions, Panathlon e Rotary). La rassegna si realizza in collaborazione con la Diocesi di Senigallia e grazie al contributo dei Comuni di Senigallia, Corinaldo, Belvedere Ostrense e Serra de’ Conti, oltre al sostegno della BCC di Pergola e Corinaldo, del GIS (Gruppo Imprenditori Senigalliesi) e di Viva Energia.

Il programma completo della rassegna, le note biografiche dell’artista e tutte le informazioni relative agli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.foisenigalliaaps.it.