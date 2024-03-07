Domenica 4 ottobre torna la “Passeggiata in Rosa per la Vita” Partenza alle ore 10.00 dal Foro Annonario

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Torna la “Passeggiata in Rosa per la Vita”, l’evento promosso dalla Fidapa BPW Italy di Senigallia con l’Atletica Senigallia, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche femminili e sull’adozione di sani stili di vita

La 14° edizione si terrà domenica 4 ottobre, con partenza alle ore 10 dal Foro Annonario. La passeggiata si snoderà lungo un percorso di circa 4,5 chilometri tra il centro storico e il lungomare. Un itinerario semplice e alla portata di tutti, aperto a donne, giovani, famiglie, bambini e anche agli amici a quattro zampe, con l’obiettivo di creare ancora una volta un grande e festoso serpentone rosa per le vie della città.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Marche, del Comune di Senigallia, dei Comuni dell’Unione Terre di Marca Senone, del Coni e del Panathlon Club, oltre al sostegno di numerosi sponsor privati. Come ogni anno, alla sensibilizzazione si affianca la solidarietà. La “Passeggiata in Rosa per la Vita” sostiene infatti le attività di realtà cttadine impegnate accanto ai malati oncologici, quali AOS e ANDOS, ma sostiene anche la ricerca, e in questa edizione l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano, e diversi progetti dedicati alla prevenzione.

La quota di iscrizione è di 12 euro e comprende un kit con t-shirt tecnica rosa, zainetto, barretta energetica, acqua, gadgets, assicurazione e ristoro. I kit saranno disponibili fino a esaurimento delle scorte e saranno garantiti a quanti effettueranno l’iscrizione online. Le iscrizioni online sono già aperte al seguente link https://www.endu.net/events/passeggiata-per-la-vita/book mentre per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Fidapa Senigallia.

Chi si iscriverà online potrà ritirare il proprio kit sabato 3 ottobre dalle 15.30 alle 19 in piazza Saffi oppure domenica 4 ottobre dalle 8.30 alle 9.30 al Foro Annonario. Sarà possibile iscriversi anche direttamente sul posto sabato 4 ottobre in piazza Saffi, sempre dalle 15,30 alle 19, in questo caso con disponibilità dei kit fino a esaurimento.

Camminiamo insieme per i sani stili di vita e per la solidarietà. Sarà una mattinata di festa: ti aspettiamo!