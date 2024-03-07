Protezione civile, nelle Marche Benemerenza a volontari che si sono distinti in emergenze Riconoscimento pubblico a chi ha offerto un contributo importante alla collettività

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Un riconoscimento ufficiale per valorizzare chi, nei momenti più difficili, mette tempo, competenze e disponibilità al servizio delle comunità. La Regione Marche istituisce la Benemerenza di Protezione civile, destinata ai volontari che si distinguono per il loro impegno durante emergenze e interventi di particolare rilevanza per il territorio.

La nuova benemerenza nasce dalla legge regionale 7/2025 sul Sistema Marche di Protezione civile e vuole dare un riconoscimento pubblico a chi ha offerto un contributo importante alla collettività e al sistema regionale di protezione civile.