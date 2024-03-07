SayFest 2026, la nuova scena artistica italiana si dà appuntamento nelle Marche Dal 20 al 23 agosto Fano, Pesaro e Urbino ospitano la quinta edizione del festival. In gara 69 artisti da 11 regioni italiane

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Tre città, tre linguaggi artistici, una nuova generazione di talenti. È il SayFest 2026, festival multidisciplinare dedicato agli artisti Under 35, che dal 20 al 23 agosto porterà teatro, poesia e musica nei luoghi storici di Fano, Pesaro e Urbino.

La presentazione ufficiale si è tenuta martedì 11 agosto nella Sala Raffaello della Regione Marche, alla presenza del consigliere regionale Nicola Baiocchi, di Enrico Spelta, direttore del SayFest, Martina Broccoli, direttrice del festival, e Clarissa Vichi, presentatrice e referente della sezione Musica. A rappresentare le tre città coinvolte nel festival c’erano inoltre Francesco Guazzolini, assessore al Turismo di Urbino, Loretta Manocchi, vicesindaco di Fano, e in collegamento Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro.