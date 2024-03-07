La “Senigallia Family” si ritrova a Londra. E Senigallia continua a essere casa Mangialardi: "Donne, uomini e famiglie protagonisti di percorso che dice molto più di tante discussioni astratte sull'integrazione"

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Ho ricevuto uno di quei regali che l’esperienza da Sindaco, anche a distanza di anni, continua a restituirmi.

A Valentines Park, a Ilford, Londra, si è ritrovata la “Senigallia Family”: tante donne, uomini e famiglie originarie del Bangladesh che hanno vissuto a Senigallia e che oggi risiedono nel Regno Unito.

Mi hanno cercato per salutarmi e per coinvolgermi, anche se a distanza, nella loro giornata. E mi ha emozionato sapere che molti di loro continuano affettuosamente a considerarmi “il loro Sindaco”.

Con questa comunità abbiamo condiviso un pezzo importante della storia recente di Senigallia. Una storia fatta di lavoro, famiglie, bambini cresciuti nella nostra città, integrazione, diritti e partecipazione.

Penso in particolare a Kaium e Alam, che furono consiglieri comunali aggiunti, portando dentro il Consiglio comunale la voce dei cittadini stranieri residenti nella nostra città. E che successivamente sono diventati cittadini italiani.

È un percorso che dice molto più di tante discussioni astratte sull’integrazione: da cittadini stranieri a rappresentanti nelle istituzioni cittadine, fino all’acquisizione della cittadinanza italiana.

Da Sindaco ho avuto il privilegio di consegnare la cittadinanza italiana a tanti di loro. Non ho mai vissuto quelle cerimonie come un semplice adempimento amministrativo. Erano il riconoscimento formale di qualcosa che spesso era già avvenuto nella vita di tutti i giorni: quelle persone erano diventate parte della nostra comunità.

Poi la vita ha portato molti di loro a Londra e in altre città del Regno Unito. Ma oggi si ritrovano chiamandosi “Senigallia Family”.

Credo che non ci possa essere testimonianza più bella.

L’integrazione non significa cancellare le proprie radici. Significa poter aggiungere appartenenze, costruire legami, conquistare diritti e sentirsi parte di una comunità senza dover rinunciare alla propria storia.

Oggi ho detto loro una cosa che sento profondamente: un mandato finisce, la fascia si toglie, ma i rapporti costruiti tra le persone non hanno una scadenza.

E allora, se loro continuano a considerarmi il loro Sindaco, io continuerò a considerarli parte della mia comunità.

Oggi un pezzo di Bangladesh, un pezzo d’Italia e soprattutto un pezzo di Senigallia si sono ritrovati insieme a Londra.

Grazie, Senigallia Family.

Senigallia sarà sempre anche casa vostra.

Maurizio Mangialardi

ex sindaco di Senigallia

consigliere regionale PD Marche