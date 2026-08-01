BeatleSenigallia: tappa a Fano e una intera ‘Giornata Beatlesiana’ a Gabicce Mare Date nel Pesarese per l'edizione 2026 del festival dopo quelle a Sirolo e Sassoferrato

BeatleSenigallia 2026 continua a valorizzare le eccellenze culturali e vitivinicole presenti nel meraviglioso entroterra delle Marche con gli eventi di Sirolo, immerso nei suggestivi paesaggi del Monte Conero, e di Sassoferrato, dove l’Appennino incombe con le sue bellezze e le sue asperità: entrambi hanno riscosso un grande successo di pubblico e numerosi apprezzamenti.

Si continua poi giungendo a Fano, dove sarà presentato il ‘Terzo Libretto’ di BeatleSenigallia, dedicato a George Harrison, e a Gabicce Mare dove si svolgerà una straordinaria “Giornata Beatlesiana” con due concerti al pomeriggio, con annessa una “Piccola Mostra di Rarità e Memorabilia”, e serale in Piazza Municipio: la BeatlesMania dilaga sempre più!

Giovedì 30.07.2026: a Sirolo, nella suggestiva Piazzetta Arrigo Gugliormella, ProLoco Sirolo Riviera del Conero e Sommelier AIS Ancona hanno presentato SINESTESIE d’ESTATE-OMAGGIO ai BEATLES by BeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante).

I saluti di Agnese Antonini, Presidente ProLoco Sirolo Riviera del Conero, di Daniele Sordoni, Delegato Sommelier AIS Ancona, e di Gualberto Compagnucci, Campione Italiano Sommelier anno 1984, e la musica è partita alla grande!

Straordinariamente eseguiti da Paolo Fornaroli e Matteo Pirani, i brani dei Beatles, con lo Story-Telling di Paolo Molinelli, sono stati intervallati dalla presentazione dei 4 vini, vere e proprie eccellenze del territorio marchigiano: il ‘Donna Giulia’ della ‘Fattoria Le Terrazze’ Numana di Antonio Terni (presente con una bellissima t-shirt con Abbey Road), la ‘Rosa di Montacuto’ della ’Azienda Agricola Alessandro Moroder’ Moncacuto di Ancona, il ‘Rosa Rosae’ della ‘Cantina Silvano Strologo’ Camerano e il ‘Campofiorito–Rosso Conero doc’ della ‘Fattoria Lucesole’ Varano di Ancona.

La partecipazione del pubblico è stata fenomenale, ha letteralmente riempito la piazza, un vero e proprio SOLD-OUT, con tanta voglia di cantare, come a volere dire “io le so tutte a memoria le canzoni dei Beatles”!

Grazie al service di Riccardo Favi e Lorenzo.

Domenica 02.08.2026: a Sassoferrato il Bar del Castello ha presentato BeatleSenigallia at the Castle (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante).

Il saluto del titolo Graziano Ragni, con i suoi collaboratori Samuele, Manuela e Maria Giulia, e la suggestiva Piazza Matteotti, in pieno centro storico a Sassoferrato, si è riempita delle suadenti melodie Beatlesiane, introdotte dalle narrazioni piene di aneddoti e curiosità.

I prossimi eventi:

1)mercoledì 05.08.2026 ore 21.00:

Fano (Piazza Sansovino 23) – Libreria Passaggi Libri e Caffè presenta il Terzo Libretto di BeatleSenigallia George Harrison: i Volti, i Silenzi, i Sorrisi (the Faces, the Silences, the Smiles), di Stefania Ricci, Francesco Belfiori, Fabio Manini e Alberto Polonara, con un Monologo Teatrale di Francesco Belfiori

2)venerdì 07.08.2026 ore 19.00:

Gabicce Mare – Mississippi Lounge Bistrot (Lungomare Cristoforo Colombo snc) – FuoriProgramma di BeatleSenigallia 2026 – Comune di Gabicce Mare, Associazione Seventy Mood e Mississippi Longe Bistrot presentano BeatleSenigallia: Da Help a Revolver–60 Anni di Beatles (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, TALK di Edoardo Mensitieri e Paolo Molinelli, con una ‘Piccola Esposizione di Memorabilia e Rarità’)

3)venerdì 07.08.2026 ore 21.00:

Gabicce Mare (Piazza Municipio) – FuoriProgramma di BeatleSenigallia 2026 – Turismo in Festa con BeatleSenigallia – Bloody Mary Beatles Tribute Band (TALK di Rocco Bratta e Paolo Molinelli).

Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia