Mercoledì 5 agosto al Summer Jamboree omaggio alle grandi armonie vocali e a tradizione musica afroamericana Grande ritorno anche per il Corona Beach Party all’Hawaiian Beach

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Mercoledì 5 agosto il Summer Jamboree regala una serata che rende omaggio alle grandi armonie vocali e alla migliore tradizione della musica afroamericana, portando sul Trenitalia Stage e sull’Hera Stage due concerti internazionali che promettono di essere tra i momenti più memorabili dell’edizione 2026.

Da una parte il graditissimo ritorno degli inglesi The Extraordinaires, protagonisti di uno spettacolo che fonde Doo-Wop, Gospel, Motown, Rhythm & blues e Jazz con coreografie spettacolari e armonie vocali mozzafiato; dall’altra la cantante, autrice e performer australiana Jessie Gordon, artista pluripremiata capace di reinterpretare Jazz, Blues e musica Roots con eleganza, personalità e un’energia contagiosa. Due appuntamenti imperdibili che confermano ancora una volta la vocazione internazionale del Summer Jamboree e la sua capacità di riunire sullo stesso palco alcuni tra i migliori interpreti della scena vintage contemporanea.

Il Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi accoglie uno dei ritorni più attesi di questa edizione: The Extraordinaires (UK). La formazione britannica aveva già conquistato il pubblico del Summer Jamboree nella seconda edizione del festival, oltre venticinque anni fa, e torna oggi a Senigallia con una veste completamente rinnovata e una nuova formazione a cinque elementi, protagonista della prima esibizione europea dopo il recente debutto a Las Vegas. Considerati tra i migliori gruppi Doo-Wop attualmente in circolazione, gli Extraordinaires raccolgono l’eredità dei grandi gruppi vocali americani come The Flamingos, dando vita a uno spettacolo in cui canto, danza e acrobazie si fondono in un perfetto equilibrio tra tecnica e intrattenimento. L’attuale formazione degli Extraordinaires è composta da Mark Anthony Hall, Gabriel Fofie, Kojo Adisi, Mike Scott e Trevor Worrell. Nati a Londra come ballerini di jazz delle origini, hanno trasformato la passione per il doo-wop, il rock’n’roll, il gospel, lo ska, il reggae, la Motown delle origini, il rhythm & blues e il jazz in uno stile inconfondibile che li ha resi una delle formazioni vocali più apprezzate del panorama internazionale.

Per questa speciale occasione saranno accompagnati dalla storica House Band del festival, The Good Fellas (ITA), i celebri “Gangster dello Swing”. Da oltre trent’anni la formazione romagnola attraversa con ironia e grande qualità musicale il repertorio dell’Italia e dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta, interpretando i grandi classici di Frank Sinatra, Louis Prima e Fred Buscaglione. Band residente del Summer Jamboree e del Moondogs Festival di Ravenna, colonna sonora della catena America Graffiti e partner musicale di artisti come Ben E. King e James Burton, The Good Fellas rappresentano uno dei simboli più amati della manifestazione.

Sul palco dell’Hera Stage sarà invece protagonista Jessie Gordon (AUS), straordinaria cantante, autrice, ballerina, poetessa e produttrice che porta la musica Roots d’altri tempi nel XXI secolo. Con una voce intensa dalle sfumature soul e un profondo amore per il Jazz e il Blues, ha costruito una brillante carriera internazionale esibendosi in tutto il mondo e registrando oltre dieci album tra Australia, Spagna, Germania e Singapore.

Artista pluripremiata, Jessie Gordon conquista il pubblico con una presenza scenica magnetica, capace di coniugare eleganza, ironia e una raffinata musicalità. Al suo repertorio swing, verrà data una veste anche un po’ Rock’N’Roll e jazz, grazie anche al Don Diego Trio (ITA) che l’accompagnerà, caratterizzato da una sezione ritmica affiatata e sempre ricca di groove, dal suono solido ma sempre ballabile, il tutto a supporto del virtuosismo del suo leader, “Don” Diego Geraci

Non mancheranno i Record Hop tra un concerto e l’atro che vedranno protagonisti al Trenitalia Stage DJ Rockin’ Cat, DJ Big Ten Inch, DJ Crazy Finger, DJ Andy Fisher e DJ Jay Cee. All’Hera Stage saliranno invece DJ Vangelis, DJ Andy Fisher, DJ Sailor Mike, DJ Cannonball.

A presentare la quinta serata di festival sul Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi salirà Rudy Valentino (ITA) che con i suoi Baleras da oltre 15 anni si esibisce come cantante e contrabbassista in tutto il mondo, spinto dalla passione per Swing, Boogie Rock’n’Roll, con ironia e amore per la musica, alla riscoperta delle melodie e delle canzoni che resero grande l’Italia nel mondo, insieme alla “Tigre del Burlesque” Bianca Nevius (ITA); sull’Hera Stage ci sarà Peter Loggins (USA), performer internazionale e storico del jazz.

Dopo i grandi concerti del Trenitalia Stage e dell’Hera Stage, la musica continua fino a notte fonda con uno degli appuntamenti più iconici del Festival: il Dopofestival alla Rotonda a Mare. Qui il pubblico può continuare a ballare sotto le stelle sulle note del miglior rock’n’roll, vivendo l’atmosfera unica del Nightly Live: Balcony Jam Session, la suggestiva balconata affacciata sul mare che ogni sera si trasforma in un palcoscenico d’eccezione. Musicisti delle band protagoniste del Summer Jamboree si incontrano spontaneamente per dare vita a jam session e improvvisazioni dal vivo, regalando performance sempre diverse e irripetibili, in uno dei momenti più autentici dell’intera manifestazione. A fare da colonna sonora alla notte di mercoledì saranno i Record Hop di DJ Rocketeer, DJ Ol’Woogies, DJ Madame Dynamite e DJ Big Ten Inch, accompagnando il pubblico fino a tarda notte. La disponibilità dei biglietti è quasi esaurita, ma ogni giorno sarà disponibile un piccolo numero di biglietti, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della Rotonda a Mare dalle 23:30 (max 2 a persona) e validi solo per quella serata: un’occasione in più per tentare fino all’ultimo di partecipare agli after-party.

Grande ritorno anche per il Corona Beach Party all’Hawaiian Beach: l’appuntamento, realizzato in collaborazione con birra Corona, che mette in palio premi e gadget per i patiti della spiaggia, dai teli mare alle borse, zainetti e magliette. Dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo, sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 (davanti a Pizzeus), la pista da ballo ombreggiata più famosa di Senigallia ospita i Record Hop di DJ Vangelis, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Lola Terry, DJ Jean-Marc, DJ Rocketeer, DJ Cannonball. Da non perdere, dalle 11 alle 12, la lezione di ballo aperta a tutti! Stessa spiaggia, stesso mare, dalle 12 alle 19, al Mascalzone, i Beach-side Record Hop accompagnano l’intera giornata con i set di DJ Elwood, DJ Rockin’ Cat, DJ Mickey Melodies, DJ Shuffle DeLuxe. A collegare la Stazione Ferroviaria di Senigallia con l’Hawaiian Beach e il Mascalzone torna inoltre il suggestivo Vintage Bus, un autentico autobus OM del 1935, in servizio grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Per chi cerca di perfezionare la sua tecnica di ballo non mancheranno i Dance Camp, Boot Camp e Morning Masterclass tenuti dai cura più autorevoli ballerini e insegnanti della scena internazionale: Vincenzo Fesi (ITA), Sailor Mike (USA), Jessie Gordon (AUS), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Katja Završnik (SLO), Peter Loggins (USA), Francesco Pezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Rasmus Holmqvist (SWE), Mona Reithmeier (DE), Dimitri Masotti (ITA), Alexsia Ghezzo (ITA), Markus Rosendal (SWE), Lizette Rönnqvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Jay Cee (FR), Tobias Ramberg (SWE), Lena Magnusson (SWE), Cherry Moreno (POL) e Filip Gòrski (POL).

L’atmosfera del Summer Jamboree anima Senigallia fin dalle prime ore della giornata, a partire dal Rockin’ Village Vintage Market, che quest’anno apre le sue porte anche al mattino, dalle 10.30 alle 13, in Piazza Manni e Piazza del Duca. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del lifestyle anni Quaranta e Cinquanta, dove andare a caccia di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica, modernariato, riproduzioni e preziose memorabilia da collezione, immergendosi fin da subito nell’inconfondibile atmosfera del festival.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Mercoledì 5 agosto il Summer Jamboree regala una serata che rende omaggio alle grandi armonie vocali e alla migliore tradizione della musica afroamericana, portando sul Trenitalia Stage e sull’Hera Stage due concerti internazionali che promettono di essere tra i momenti più memorabili dell’edizione 2026. Da una parte il graditissimo ritorno degli inglesi The Extraordinaires, protagonisti di uno spettacolo che fonde Doo-Wop, Gospel, Motown, Rhythm & blues e Jazz con coreografie spettacolari e armonie vocali mozzafiato; dall’altra la cantante, autrice e performer australiana Jessie Gordon, artista pluripremiata capace di reinterpretare Jazz, Blues e musica Roots con eleganza, personalità e un’energia contagiosa. Due appuntamenti imperdibili che confermano ancora una volta la vocazione internazionale del Summer Jamboree e la sua capacità di riunire sullo stesso palco alcuni tra i migliori interpreti della scena vintage contemporanea.

Il Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi accoglie uno dei ritorni più attesi di questa edizione: The Extraordinaires (UK). La formazione britannica aveva già conquistato il pubblico del Summer Jamboree nella seconda edizione del festival, oltre venticinque anni fa, e torna oggi a Senigallia con una veste completamente rinnovata e una nuova formazione a cinque elementi, protagonista della prima esibizione europea dopo il recente debutto a Las Vegas. Considerati tra i migliori gruppi Doo-Wop attualmente in circolazione, gli Extraordinaires raccolgono l’eredità dei grandi gruppi vocali americani come The Flamingos, dando vita a uno spettacolo in cui canto, danza e acrobazie si fondono in un perfetto equilibrio tra tecnica e intrattenimento. L’attuale formazione degli Extraordinaires è composta da Mark Anthony Hall, Gabriel Fofie, Kojo Adisi, Mike Scott e Trevor Worrell. Nati a Londra come ballerini di jazz delle origini, hanno trasformato la passione per il doo-wop, il rock’n’roll, il gospel, lo ska, il reggae, la Motown delle origini, il rhythm & blues e il jazz in uno stile inconfondibile che li ha resi una delle formazioni vocali più apprezzate del panorama internazionale.

Per questa speciale occasione saranno accompagnati dalla storica House Band del festival, The Good Fellas (ITA), i celebri “Gangster dello Swing”. Da oltre trent’anni la formazione romagnola attraversa con ironia e grande qualità musicale il repertorio dell’Italia e dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta, interpretando i grandi classici di Frank Sinatra, Louis Prima e Fred Buscaglione. Band residente del Summer Jamboree e del Moondogs Festival di Ravenna, colonna sonora della catena America Graffiti e partner musicale di artisti come Ben E. King e James Burton, The Good Fellas rappresentano uno dei simboli più amati della manifestazione.

Sul palco dell’Hera Stage sarà invece protagonista Jessie Gordon (AUS), straordinaria cantante, autrice, ballerina, poetessa e produttrice che porta la musica Roots d’altri tempi nel XXI secolo. Con una voce intensa dalle sfumature soul e un profondo amore per il Jazz e il Blues, ha costruito una brillante carriera internazionale esibendosi in tutto il mondo e registrando oltre dieci album tra Australia, Spagna, Germania e Singapore.

Artista pluripremiata, Jessie Gordon conquista il pubblico con una presenza scenica magnetica, capace di coniugare eleganza, ironia e una raffinata musicalità. Al suo repertorio swing, verrà data una veste anche un po’ Rock’N’Roll e jazz, grazie anche al Don Diego Trio (ITA) che l’accompagnerà, caratterizzato da una sezione ritmica affiatata e sempre ricca di groove, dal suono solido ma sempre ballabile, il tutto a supporto del virtuosismo del suo leader, “Don” Diego Geraci

Non mancheranno i Record Hop tra un concerto e l’atro che vedranno protagonisti al Trenitalia Stage DJ Rockin’ Cat, DJ Big Ten Inch, DJ Crazy Finger, DJ Andy Fisher e DJ Jay Cee. All’Hera Stage saliranno invece DJ Vangelis, DJ Andy Fisher, DJ Sailor Mike, DJ Cannonball.

A presentare la quinta serata di festival sul Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi salirà Rudy Valentino (ITA) che con i suoi Baleras da oltre 15 anni si esibisce come cantante e contrabbassista in tutto il mondo, spinto dalla passione per Swing, Boogie Rock’n’Roll, con ironia e amore per la musica, alla riscoperta delle melodie e delle canzoni che resero grande l’Italia nel mondo, insieme alla “Tigre del Burlesque” Bianca Nevius (ITA); sull’Hera Stage ci sarà Peter Loggins (USA), performer internazionale e storico del jazz.

Dopo i grandi concerti del Trenitalia Stage e dell’Hera Stage, la musica continua fino a notte fonda con uno degli appuntamenti più iconici del Festival: il Dopofestival alla Rotonda a Mare. Qui il pubblico può continuare a ballare sotto le stelle sulle note del miglior rock’n’roll, vivendo l’atmosfera unica del Nightly Live: Balcony Jam Session, la suggestiva balconata affacciata sul mare che ogni sera si trasforma in un palcoscenico d’eccezione. Musicisti delle band protagoniste del Summer Jamboree si incontrano spontaneamente per dare vita a jam session e improvvisazioni dal vivo, regalando performance sempre diverse e irripetibili, in uno dei momenti più autentici dell’intera manifestazione. A fare da colonna sonora alla notte di mercoledì saranno i Record Hop di DJ Rocketeer, DJ Ol’Woogies, DJ Madame Dynamite e DJ Big Ten Inch, accompagnando il pubblico fino a tarda notte. La disponibilità dei biglietti è quasi esaurita, ma ogni giorno sarà disponibile un piccolo numero di biglietti, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della Rotonda a Mare dalle 23:30 (max 2 a persona) e validi solo per quella serata: un’occasione in più per tentare fino all’ultimo di partecipare agli after-party.

Grande ritorno anche per il Corona Beach Party all’Hawaiian Beach: l’appuntamento, realizzato in collaborazione con birra Corona, che mette in palio premi e gadget per i patiti della spiaggia, dai teli mare alle borse, zainetti e magliette. Dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo, sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 (davanti a Pizzeus), la pista da ballo ombreggiata più famosa di Senigallia ospita i Record Hop di DJ Vangelis, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Lola Terry, DJ Jean-Marc, DJ Rocketeer, DJ Cannonball. Da non perdere, dalle 11 alle 12, la lezione di ballo aperta a tutti! Stessa spiaggia, stesso mare, dalle 12 alle 19, al Mascalzone, i Beach-side Record Hop accompagnano l’intera giornata con i set di DJ Elwood, DJ Rockin’ Cat, DJ Mickey Melodies, DJ Shuffle DeLuxe. A collegare la Stazione Ferroviaria di Senigallia con l’Hawaiian Beach e il Mascalzone torna inoltre il suggestivo Vintage Bus, un autentico autobus OM del 1935, in servizio grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Per chi cerca di perfezionare la sua tecnica di ballo non mancheranno i Dance Camp, Boot Camp e Morning Masterclass tenuti dai cura più autorevoli ballerini e insegnanti della scena internazionale: Vincenzo Fesi (ITA), Sailor Mike (USA), Jessie Gordon (AUS), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Katja Završnik (SLO), Peter Loggins (USA), Francesco Pezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Rasmus Holmqvist (SWE), Mona Reithmeier (DE), Dimitri Masotti (ITA), Alexsia Ghezzo (ITA), Markus Rosendal (SWE), Lizette Rönnqvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Jay Cee (FR), Tobias Ramberg (SWE), Lena Magnusson (SWE), Cherry Moreno (POL) e Filip Gòrski (POL).

L’atmosfera del Summer Jamboree anima Senigallia fin dalle prime ore della giornata, a partire dal Rockin’ Village Vintage Market, che quest’anno apre le sue porte anche al mattino, dalle 10.30 alle 13, in Piazza Manni e Piazza del Duca. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del lifestyle anni Quaranta e Cinquanta, dove andare a caccia di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica, modernariato, riproduzioni e preziose memorabilia da collezione, immergendosi fin da subito nell’inconfondibile atmosfera del festival.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

IN ROSSO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Morning Masterclass | Rotonda a Mare

11.00 – 13.00 Shim Sham

Info & Registration: 10.30 – 10.55 Rotonda a Mare

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Spazio Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Solo Tap, Blues, Charleston

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

15.00 – 18.00 Boogie Woogie

Info & Registration: 14.00 – 14.55 Rotonda a Mare

CORONA BEACH PARTY

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Vangelis

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 13.30 DJ Shuffle DeLuxe

13.30 – 15.00 DJ Lola Terry

15.00 – 16.30 DJ Jean-Marc

16.30 – 18.30 DJ Rocketeer

18.30 – 20.30 DJ Cannonball

Rockin’ Village

10.30 – 13.00

P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Elwood

14.00 – 15.30 DJ Rockin’ Cat

15.30 – 17.00 DJ Mickey Melodies

17.00 – 19.00 DJ Shuffle DeLuxe

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Lola Terry

19.30 – 21.00 DJ Jean-Marc

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Jay Cee

22.30 – 24.00 DJ Elwood

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Vangelis

20.00 – 20.45 JESSIE GORDON AUS**

20.45 – 22.00 DJ Andy Fisher

22.00 – 23.15 DJ Sailor Mike

23.15 – 24.00 JESSIE GORDON AUS**

00.00 – 01.30 DJ Cannonball

Trenitalia Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Rockin’ Cat

19.15 – 20.30 DJ Big Ten Inch

20.30 – 21.45 DJ Crazy Finger

21.45 – 23.00 THE EXTRAORDINAIRES UK*

23.00 – 00.15 DJ Andy Fisher

00.15 – 01.30 DJ Jay Cee

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Rocketeer

01.00 – 02.00 DJ Ol’Woogies

02.00 – 03.00 DJ Madame Dynamite

03.00 – 04.00 DJ Big Ten Inch

Ingresso euro 19 | admission euro 19