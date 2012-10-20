Il Partito Democratico di Senigallia ricorda Graziano Mariani "Un amministratore lungimirante al servizio della città"

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Il Partito Democratico di Senigallia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Graziano Mariani, già sindaco della città dal 1990 al 1998 e tra i protagonisti della storia politica e amministrativa del nostro territorio.

Con Graziano Mariani Senigallia perde un amministratore autorevole, un uomo delle istituzioni e uno dei principali artefici di una stagione di profondo rinnovamento che ha contribuito a disegnare il volto della città contemporanea.

Prima dell’impegno alla guida del Comune, Mariani aveva maturato una significativa esperienza nel mondo sindacale come Segretario della Camera del Lavoro di Senigallia, distinguendosi per la difesa dei diritti dei lavoratori e per importanti battaglie sociali, tra cui quella per il riconoscimento delle malattie professionali causate dall’esposizione all’esposizione all’amianto. Un percorso che ne ha forgiato lo stile amministrativo, sempre improntato al dialogo, all’equilibrio e alla ricerca del bene comune.

Nel corso dei suoi due mandati da sindaco, Senigallia visse una delle stagioni più significative della propria storia recente. Furono avviati interventi destinati a segnare lo sviluppo della città per i decenni successivi: il recupero della Rotonda a Mare, il restauro di Palazzo del Duca e della piazza antistante, la ricostruzione del Teatro La Fenice, il recupero del Foro Annonario, la realizzazione della nuova Biblioteca Comunale progettata da Massimo Carmassi, il potenziamento del porto con la realizzazione del porto turistico, la bonifica dell’area Sacelit Cementi, la riqualificazione dell’area dell’ex Mobilificio Montesi, la progettazione del recupero dell’ex GIL, la realizzazione della nuova piscina comunale, il rifacimento del Lungomare Mameli e l’estensione della rete del metano anche alle frazioni.

Opere rese possibili grazie a una straordinaria capacità di programmazione e di intercettare finanziamenti europei, nazionali e regionali, trasformando risorse e progettualità in investimenti concreti per la crescita della comunità. La sua amministrazione seppe inoltre accompagnare Senigallia in una fase di importanti cambiamenti istituzionali, culminata nel 1994 con la sua elezione a primo sindaco scelto direttamente dai cittadini.

Sul piano politico, Graziano Mariani ha avuto inoltre il merito di dare vita a Senigallia, con largo anticipo rispetto a quanto sarebbe poi avvenuto a livello nazionale, a una solida alleanza di centrosinistra. Un progetto innovativo nato dalla collaborazione con Franco Porcelli, che ricoprì il ruolo di Assessore alla Cultura nella sua Giunta, e che rappresentò un’esperienza politica capace di unire culture riformiste diverse attorno a una comune visione di governo della città. Quell’intuizione anticipò il percorso che, negli anni successivi, avrebbe portato alla nascita del centrosinistra moderno e, nel 2007, del Partito Democratico.

Il Partito Democratico ricorda inoltre con riconoscenza il ruolo che Graziano Mariani ebbe nella costruzione del progetto politico che, il 14 ottobre 2007, portò alla nascita del Partito Democratico dall’unione dei Democratici di Sinistra e de La Margherita. Fu tra i promotori di quella nuova esperienza politica a Senigallia, convinto che il riformismo, il dialogo tra culture diverse e la partecipazione rappresentassero la strada migliore per costruire una comunità più forte e coesa.

“Con Graziano Mariani scompare una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia amministrativa e politica di Senigallia”, dichiara il segretario del Partito Democratico di Senigallia, Massimo Barocci. “Lo ricordiamo come un sindaco capace di guardare lontano, di programmare il futuro della città e di interpretare la politica come servizio alla comunità. La sua competenza, il suo equilibrio e il suo profondo senso delle istituzioni continueranno a rappresentare un esempio per tutti noi. A nome di tutti gli iscritti del Partito Democratico di Senigallia rivolgo le più sincere condoglianze alla moglie Fiammetta, alla figlia Federica e a tutti i familiari, esprimendo loro la nostra più affettuosa vicinanza in questo momento di grande dolore.”

Il Partito Democratico di Senigallia si stringe con riconoscenza attorno alla famiglia, ricordando Graziano Mariani con gratitudine per quanto ha saputo donare alla città, alle sue istituzioni e alla comunità democratica.

Da Partito Democratico