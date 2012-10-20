Oro mondiale per Tommaso Marini L'anconetano fa il bis a squadre dopo l'Europeo

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Un altro oro, e non è un oro minore, tutt’altro. Tommaso Marini ci ha preso gusto: dopo quello dello scorso anno a Tbilisi il fiorettista di Ancona, 26 anni, martedì ha fatto il bis ai Mondiali di scherma di Hong Kong, ripetendo inoltre un ulteriore successo, ottenuto poche settimane fa, in Francia, ai Campionati Europei.



Come nella rassegna continentale, non è arrivata la medaglia individuale (quinto in Francia, sesto a Hong Kong) ma i due ori a squadre in poche settimane non valgono meno perché Tommaso ha dimostrato ancora una volta di essere proprio un uomo squadra: se non ci fosse stato lui, a dare il via alla rimonta quando l’Italia era sotto di sei stoccate ormai a tre quarti di finale e tutto sembrava perduto, nulla avrebbe potuto il compagno di squadra Guillaume Bianchi, che poi ha completato l’opera all’ultima stoccata contro i padroni di casa, in precedenza sempre in fuga: 45-44.

«Campioni del mondo 2026, ancora una volta – esulta il campione anconetano rivolgendosi con un sentito post sui social anche ai compagni Bianchi, Macchi e Martini – Non aggiungo altro: siete semplicemente una famiglia. E dei campioni incredibili».

Marini da circa un anno si allena e vive nel Lazio ma oltre ad Ancona a tifare per lui c’è stata anche Jesi, e in particolare il Club Scherma dove l’azzurro continua a svolgere parte della sua preparazione: «un legame consolidato con la sala d’armi jesina – sottolinea il Club – Ancora una volta Tommaso, con cui il legame continua a essere forte, ha portato pure il nostro nome sul palcoscenico internazionale. L’Italia del fioretto maschile ha dimostrato nuovamente non solo talento ma anche solidità e spirito di squadra».