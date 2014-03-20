Presentazione a Senigallia per “Jacopo” di Umberto Piersanti martedì 21 luglio ore 21.15 L'autore presenterà la raccolta di poesie accompagnato dal poeta e scrittore Marco Ferri

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Sarà una serata all’insegna della grande poesia il nuovo incontro di ‘Le Marche tra le righe’ di martedì 21 luglio che si terrà alla libreria iobook in via Cavour 32 a Senigallia. Umberto Piersanti, tra i poeti più rappresentativi delle Marche, già candidato al Nobel per la letteratura, presenterà la raccolta di poesie ‘Jacopo‘ dedicata al figlio autistico.

‘Jacopo‘ è un libro-antologia commovente che racconta l’amore oltre il dolore, la tenerezza che sopravvive alla distanza.

Umberto Piersanti, riferimento imprescindibile della poesia del secondo novecento e contemporanea, con Jacopo dà voce a un padre che attraversa la vita accanto a un figlio colpito da una forma grave di autismo, in un’opera che è insieme diario poetico, canzoniere d’amore e atto di resistenza. Jacopo, bambino prima e poi uomo “altro”, vive in un mondo che il poeta non può penetrare ma solo sfiorare con la parola. Le poesie raccontano un’esistenza fuori misura, fatta di gesti ripetuti, fughe improvvise, silenzi, eppure piena di epifanie: un sorriso nell’acqua, la costruzione di un presepe, una corsa nella selva. La natura – quella delle Cesane, dei monti e dei fiumi – diventa l’unico spazio possibile per una relazione autentica, libera dalle regole di una società che esclude. La lingua di Piersanti è limpida, meditativa, a tratti incantata, capace di restituire il peso e la grazia della paternità vissuta come dono e fatica.

Umberto Piersanti sarà accompagnato nella presentazione dal poeta e scrittore Marco Ferri.

Ingresso libero prenotazione consigliata su eventbrite seguendo il link

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