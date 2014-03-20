Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
28°
Martedì
23° / 29°
Mercoledì
20° / 27°
Giovedì
17° / 30°
Venerdì
20° / 26°
Sabato
17° / 30°
Domenica
21° / 27°
Lunedì
21° / 28°
Martedì
22° / 28°
Mercoledì
22° / 30°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Elda Boutique Senigallia (AN) - Saldi estivi 2026

Presentazione a Senigallia per “Jacopo” di Umberto Piersanti martedì 21 luglio ore 21.15

L'autore presenterà la raccolta di poesie accompagnato dal poeta e scrittore Marco Ferri

84 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Presentazione 'Jacopo' di Umberto Piersanti da iobook

Sarà una serata all’insegna della grande poesia il nuovo incontro di ‘Le Marche tra le righe’ di martedì 21 luglio che si terrà alla libreria iobook in via Cavour 32 a Senigallia. Umberto Piersanti, tra i poeti più rappresentativi delle Marche, già candidato al Nobel per la letteratura, presenterà la raccolta di poesie ‘Jacopo‘ dedicata al figlio autistico.

Jacopo‘ è un libro-antologia commovente che racconta l’amore oltre il dolore, la tenerezza che sopravvive alla distanza.

Umberto Piersanti, riferimento imprescindibile della poesia del secondo novecento e contemporanea, con Jacopo dà voce a un padre che attraversa la vita accanto a un figlio colpito da una forma grave di autismo, in un’opera che è insieme diario poetico, canzoniere d’amore e atto di resistenza. Jacopo, bambino prima e poi uomo “altro”, vive in un mondo che il poeta non può penetrare ma solo sfiorare con la parola. Le poesie raccontano un’esistenza fuori misura, fatta di gesti ripetuti, fughe improvvise, silenzi, eppure piena di epifanie: un sorriso nell’acqua, la costruzione di un presepe, una corsa nella selva. La natura – quella delle Cesane, dei monti e dei fiumi – diventa l’unico spazio possibile per una relazione autentica, libera dalle regole di una società che esclude. La lingua di Piersanti è limpida, meditativa, a tratti incantata, capace di restituire il peso e la grazia della paternità vissuta come dono e fatica.

Umberto Piersanti sarà accompagnato nella presentazione dal poeta e scrittore Marco Ferri.

Ingresso libero prenotazione consigliata su eventbrite seguendo il link
https://www.eventbrite.it/e/1994025385606?aff=oddtdtcreator

IoBook Senigallia
IoBook Senigallia
Pubblicato Lunedì 20 luglio, 2026 
alle ore 18:01
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura